Thời sự

Mục tiêu Việt Nam có 3 - 5 đại học tinh hoa, đẳng cấp quốc tế

Tuyến Phan
Tuyến Phan
07/11/2025 09:44 GMT+7

Dự thảo đặt mục tiêu phát triển 3 - 5 đại học tinh hoa theo mô hình đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế, đào tạo nhân tài quốc gia.

Sáng 7.11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày tờ trình tóm tắt về điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo tờ trình, mục tiêu đặt ra đến 2030, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt trên 8%/năm thời kỳ 2021 - 2030, trong đó giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 10%/năm trở lên; đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 8.500 USD.

Giai đoạn 2031 - 2050, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 7 - 7,5%/năm. GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2050 đạt khoảng 38.000 USD.

Mục tiêu Việt Nam có 3 - 5 đại học tinh hoa, đẳng cấp quốc tế- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng

ẢNH: GIA HÂN

Bổ sung 1 vùng động lực quốc gia

Về định hướng phát triển không gian kinh tế - xã hội, cả nước vẫn được phân thành 6 vùng, đồng thời bổ sung, điều chỉnh định hướng phát triển vùng và liên kết vùng.

Trong đó, vùng trung du và miền núi phía bắc phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt khoảng 9 - 10%/năm giai đoạn 2026 - 2030; hoàn thành xây dựng đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; xây dựng đường sắt Lạng Sơn - Hà Nội…

Vùng đồng bằng sông Hồng, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 11%/năm giai đoạn 2026 - 2030; xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình, các tuyến đường kết nối các đô thị quan trọng tại các tỉnh, thành phố sau sáp nhập…

Vùng Bắc Trung bộ, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 10 - 10,5%/năm giai đoạn 2026 - 2030; xây dựng TP.Huế trở thành trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á và châu Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu, thành phố Festival…

Vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 9,5 - 10%/năm giai đoạn 2026 - 2030. Vùng đồng bằng sông Cửu Long, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 9 - 9,5%/năm giai đoạn 2026 - 2030…

Vùng Đông Nam bộ, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 10%/năm giai đoạn 2026 - 2030; phát triển TP.HCM là thành phố văn minh, hiện đại, năng động sáng tạo; trung tâm tài chính quốc tế; có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á và phát triển ngang tầm các thành phố lớn trong khu vực châu Á…

Dự thảo cũng điều chỉnh, mở rộng phạm vi, bổ sung một số nội hàm trong định hướng phát triển của 4 vùng động lực quốc gia (phía bắc, phía nam, miền Trung, đồng bằng sông Cửu Long) ra khu vực phụ cận; cùng đó là bổ sung vùng động lực Bắc Trung bộ.

Mục tiêu Việt Nam có 3 - 5 đại học tinh hoa, đẳng cấp quốc tế- Ảnh 2.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi

ẢNH: GIA HÂN

Ưu tiên công nghiệp chip bán dẫn, robot, AI

Dự thảo nghị quyết còn điều chỉnh định hướng phát triển và phân bố không gian các ngành kinh tế quan trọng.

Với công nghiệp, ưu tiên phát triển, từng bước làm chủ công nghệ trong một số ngành công nghiệp mới nổi như công nghiệp chip bán dẫn, công nghiệp robot và tự động hóa, trí tuệ nhân tạo (AI), vật liệu tiên tiến, vật liệu phục vụ công nghiệp cơ khí chế tạo, công nghiệp sinh học…

Với dịch vụ, xây dựng Việt Nam trở thành thị trường thương mại điện tử lớn thứ hai trong khu vực Đông Nam Á. Phấn đấu đến năm 2030, thu hút 45 - 50 triệu lượt khách du lịch quốc tế; tổng thu du lịch khoảng 13 - 14% GDP.

Về định hướng phát triển các ngành hạ tầng xã hội, dự thảo đặt mục tiêu nâng tầm các cơ sở giáo dục đại học thực sự trở thành các trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp của quốc gia và của các vùng.

Phát triển 3 - 5 đại học tinh hoa theo mô hình đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế, đào tạo nhân tài quốc gia; khuyến khích quy hoạch, xây dựng các khu đô thị công nghệ cao - đại học; ưu tiên đầu tư hiện đại cho một số trường cao đẳng chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế.

Cạnh đó, bảo đảm mỗi vùng có ít nhất một bệnh viện chuyên sâu mức kỹ thuật cao; mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư có bệnh viện đạt cấp chuyên sâu và có bệnh viện lão khoa hoặc bệnh viện đa khoa có chuyên khoa lão khoa…

Làm rõ hơn tính đặc thù của 6 vùng kinh tế - xã hội

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, cơ quan thẩm tra cơ bản tán thành việc bổ sung, điều chỉnh các nội dung của quy hoạch tổng thể quốc gia nhằm phù hợp với bối cảnh mới.

Riêng về phân vùng và định hướng phát triển 6 vùng kinh tế - xã hội, Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhận định do sắp xếp đơn vị hành chính, kết cấu, phạm vi từng vùng có sự thay đổi lớn về số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh, quy mô về diện tích và dân số.

Trong đó, vùng Bắc Trung bộ, vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên là 2 vùng có sự thay đổi lớn so với trước đây.

Cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ hơn phương án phân vùng mới sẽ tác động, ảnh hưởng như thế nào đến định hướng phát triển của từng vùng; đánh giá tính liên kết trong nội tại từng vùng.

Đồng thời, cần làm rõ hơn tính đặc thù, vị trí địa lý và nhiệm vụ, điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng nhằm phát huy tối đa tiềm năng và khai thác hiệu quả lợi thế sẵn có; khắc phục được các tồn tại, hạn chế của từng vùng và liên kết vùng…

