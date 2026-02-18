Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Mùng 2 tết: Xe máy va vào đuôi xe chở rác, một người tử vong

Bắc Bình - Chí Thiện
18/02/2026 14:30 GMT+7

Nam thanh niên điều khiển xe máy lưu thông trên đường Ngô Gia Tự, thuộc phường Trung An (Đồng Tháp) bất ngờ va vào đuôi xe tải chở rác, khiến người này tử vong.

Ngày 18.2 (mùng 2 tết), tin từ Công an phường Trung An (Đồng Tháp) cho biết, đơn vị đang phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp và các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến một nam thanh niên tử vong.

Mùng 2 tết: Xe máy va vào đuôi xe chở rác, một người tử vong- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nam thanh niên 22 tuổi tử vong vào sáng mùng 2 tết

ẢNH: B.B

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ cùng ngày, anh N.Q.Q (22 tuổi, ở xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe máy 63B3-521.XX lưu thông trên đường Ngô Gia Tự. Khi đến đoạn thuộc phường Trung An (Đồng Tháp), xe này va chạm mạnh vào đuôi xe tải chở rác do tài xế H.M.T (56 tuổi, ở xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp) cầm lái, đang chạy chậm cùng chiều sát lề đường để công nhân gom rác.

Cú va chạm mạnh khiến N.Q.Q và xe máy văng sang phần đường ngược lại, ngã xuống đường. Ngay sau đó, tài xế xe thu gom rác nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng do chấn thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Vụ tai nạn khiến nam thanh niên tử vong đang được Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra làm rõ.

Tin liên quan

Xe container chạy lùi tông tử vong 1 người ở chợ đầu mối Thủ Đức, TP.HCM

Xe container chạy lùi tông tử vong 1 người ở chợ đầu mối Thủ Đức, TP.HCM

Sự cố xảy ra rạng sáng 12.2 tại khu vực chợ đầu mối Thủ Đức (TP.HCM) khiến 1 người dân bị xe container đang chạy lùi tông tử vong.

Khám phá thêm chủ đề

tử vong đồng tháp tai nạn mùng 2 Tết xe chở rác
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận