Mùng 2 tết: Xe máy va vào đuôi xe chở rác, một người tử vong

Ngày 18.2 (mùng 2 tết), tin từ Công an phường Trung An (Đồng Tháp) cho biết, đơn vị đang phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp và các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến một nam thanh niên tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nam thanh niên 22 tuổi tử vong vào sáng mùng 2 tết ẢNH: B.B

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ cùng ngày, anh N.Q.Q (22 tuổi, ở xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe máy 63B3-521.XX lưu thông trên đường Ngô Gia Tự. Khi đến đoạn thuộc phường Trung An (Đồng Tháp), xe này va chạm mạnh vào đuôi xe tải chở rác do tài xế H.M.T (56 tuổi, ở xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp) cầm lái, đang chạy chậm cùng chiều sát lề đường để công nhân gom rác.

Cú va chạm mạnh khiến N.Q.Q và xe máy văng sang phần đường ngược lại, ngã xuống đường. Ngay sau đó, tài xế xe thu gom rác nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng do chấn thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Vụ tai nạn khiến nam thanh niên tử vong đang được Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra làm rõ.