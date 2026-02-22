Mùng 6 tết: Đường phố TP.HCM bắt đầu nhộn nhịp, xe đông trở lại

Khác với những ngày trước đường phố vắng xe, thênh thang, hôm nay mùng 6 tết trong ngày cuối kỳ nghỉ tết Bính Ngọ,
đường phố TP.HCM dần nhộn nhịp, đông xe trở lại. Song, hầu hết các tuyến đường trung tâm vẫn khá thông thoáng, có thời điểm ít người và xe di chuyển.
Sáng nay 22.2 là mùng 6 tết, cũng là ngày nghỉ cuối cùng trong kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, đường phố trung tâm TP.HCM đông xe trở lại, nhịp sống có phần hối hả, nhộn nhịp hơn những ngày trước
Sáng sớm mùng 6 tiết trời nắng đẹp, thời tiết dễ chịu
Dòng xe hối hả ngược xuôi trên đường Ngô Gia Tự - Sư Vạn Hạnh. Dù đường phố nhộn nhịp hơn, song hầu hết các tuyến đường trung tâm ở TP.HCM vẫn khá thông thoáng
Dù là ngày chủ nhật, nhiều người vẫn đi làm, ra đường mưu sinh trong ngày cuối cùng nghỉ tết
Cầu Nguyễn Tri Phương, dòng xe hướng về trung tâm TP.HCM đông đúc sáng nay. Đi từ phường Bình Đông (Q.8 cũ) đến phường Bàn Cờ (Q.3 cũ) có việc, anh Thông (34 tuổi) cho biết hôm nay là ngày chủ nhật, đường phố bắt đầu đông xe hơn. "Tuy nhiên tôi di chuyển khá nhanh vì không có cảnh kẹt xe, ùn ứ. Ngày mai, mọi người mới bắt đầu đi làm lại, tôi nghĩ sẽ đông hơn", anh cho biết
Trong khi nhiều đường đông xe, một số đoạn đường khác có thời điểm ít xe di chuyển, vắng vẻ khiến nhiều người bất ngờ
Tranh thủ buổi sáng nắng đẹp, thời tiết dễ chịu, nhiều người tập thể dục, dạo mát
Nhiều người đã bắt đầu lại với công việc thường nhật sau kỳ nghỉ dài nhất năm 2026
Trong khi đó, nhiều người vẫn du xuân
TP.HCM dần trở lại với nhịp sống hối hả thường thấy
Càng về trưa, dòng người đổ ra đường đông hơn
