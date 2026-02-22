Mùng 6 tết: Đường phố TP.HCM bắt đầu nhộn nhịp, xe đông trở lại

Cầu Nguyễn Tri Phương, dòng xe hướng về trung tâm TP.HCM đông đúc sáng nay. Đi từ phường Bình Đông (Q.8 cũ) đến phường Bàn Cờ (Q.3 cũ) có việc, anh Thông (34 tuổi) cho biết hôm nay là ngày chủ nhật, đường phố bắt đầu đông xe hơn. "Tuy nhiên tôi di chuyển khá nhanh vì không có cảnh kẹt xe, ùn ứ. Ngày mai, mọi người mới bắt đầu đi làm lại, tôi nghĩ sẽ đông hơn", anh cho biết