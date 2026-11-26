Những ngày qua, khu vực trung tâm thương mại tại 240 Phạm Văn Đồng, P.Hiệp Bình, trở thành điểm đến của nhiều bạn trẻ, đặc biệt vào dịp cuối tuần. Bên cạnh hoạt động mua sắm, không ít người dành thời gian tham quan và chụp ảnh tại các góc trang trí Giáng sinh trong khu vực.

Nhiều bạn trẻ thích thú ghi lại khoảnh khắc tuyết rơi ở khu vực trung tâm thương mại tại 240 Phạm Văn Đồng, P.Hiệp Bình ẢNH: HƯNG LỢI

Không gian nơi đây được trang trí với những mô hình muông thú, cây thông và ông già Noel. Đáng chú ý, con đường ánh sáng là một trong những khu vực được nhiều người lựa chọn để chụp ảnh.

Lê Thị Mỹ Dạ (26 tuổi, ngụ P.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết ấn tượng với cách bài trí tại đây nên quyết định ghé thăm và lưu lại những bức ảnh trong mùa Giáng sinh.

Mỹ Dạ cùng con chó cưng check-in tại không gian trang trí Giáng sinh ẢNH: HƯNG LỢI

Đạt và Hằng trao nhau nụ hôn dưới ánh đèn Giáng sinh bên cây thông Noel ẢNH: HƯNG LỢI

Trong khi đó, Nguyễn Kim Hằng (21 tuổi, ngụ P.Hóc Môn, TP.HCM) cùng bạn trai Nguyễn Phước Đạt (21 tuổi, ngụ P.Hiệp Bình, TP.HCM) chọn địa điểm này để vui chơi và chụp ảnh. Hằng cho biết cả hai bị thu hút bởi ánh đèn trang trí và cây thông Noel được bố trí trong khuôn viên.

Tại khu vực số 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (P.Sài Gòn), không gian Giáng sinh cũng được đầu tư với nhiều tiểu cảnh mang cảm hứng từ nghệ thuật biểu diễn.

Với chủ đề "Vũ khúc Giáng sinh", nơi đây nổi bật bởi vòng quay ngựa gỗ, mô hình thiên nga trắng hồng, vũ công ba lê và những hộp quà được sắp đặt ở nhiều vị trí. Các tiểu cảnh tạo nên nhiều góc chụp ảnh, thu hút các bạn trẻ dừng chân lưu lại khoảnh khắc mùa lễ hội.

Không gian Giáng sinh tại 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa nổi bật với tông màu hồng chủ đạo

ẢNH: HƯNG LỢI

Phan Lê Hoàng Anh (22 tuổi, ngụ P.Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết bản thân biết đến không gian trang trí Giáng sinh tại đây thông qua những bài đăng trên TikTok. Thấy nhiều bạn trẻ chia sẻ hình ảnh, Hoàng Anh tò mò và quyết định đến tham quan, chụp ảnh.

Theo Hoàng Anh, những địa điểm check-in miễn phí giúp người trẻ vừa bắt kịp không khí Giáng sinh, vừa tiết kiệm chi phí so với việc lựa chọn các quán cà phê. Bên cạnh đó, Hoàng Anh ấn tượng với cách trang trí mang phong cách cổ tích, đặc biệt là mô hình vòng quay ngựa gỗ thay vì chỉ tập trung vào hình ảnh cây thông Noel quen thuộc.

"Phần lớn các bạn trẻ muốn check-in Giáng sinh để bắt kịp xu hướng theo mùa và mình cũng vậy. Nhưng mình nghĩ những bức ảnh này còn là cách lưu giữ kỷ niệm", Hoàng Anh chia sẻ.

Những gia đình trẻ tranh thủ chụp hình Giáng sinh sớm ẢNH: HƯNG LỢI

Cách đó không xa, khu vực tại số 67 Lê Lợi, P.Sài Gòn cũng được trang trí theo chủ đề Giáng sinh. Nổi bật tại đây là mô hình hộp quà màu đỏ được thiết kế thành cổng chào, trở thành điểm dừng chân chụp ảnh của nhiều gia đình và bạn trẻ.

Phan Thị Thanh Hằng (35 tuổi, ngụ P.Sài Gòn, TP.HCM) cùng con gái ghé thăm địa điểm này. Chị cho biết ấn tượng với không gian trang trí khi nhìn từ xa nên quyết định dừng lại chụp ảnh cùng con.

Bạn trẻ thích thú chụp ảnh với mô hình thiên nga ẢNH: HƯNG LỢI

Nhiều gia đình trẻ tìm đến 67 Lê Lợi, P.Sài Gòn để chụp ảnh với những tiểu cảnh Giáng sinh bắt mắt ẢNH: HƯNG LỢI

Ngoài khu vực trung tâm, một số địa điểm khác tại TP.HCM cũng được trang hoàng để đón mùa lễ hội. Tại số 10 Mai Chí Thọ, P.An Khánh, mô hình linh vật robot Beso được bố trí ngoài trời, phía sau là khu vực đài phun nước.

Mô hình robot Beso xuất hiện giữa không gian trang trí Giáng sinh tại số 10 Mai Chí Thọ, P.An Khánh ẢNH: HƯNG LỢI

Cây thông Noel cỡ lớn được đặt trước sảnh trung tâm thương mại ở 469 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Hưng thu hút bạn trẻ tìm đến ẢNH: HƯNG LỢI

Trong khi đó, tại số 469 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Hưng, một cây thông Noel kích thước lớn được đặt trước sảnh ra vào, tạo điểm nhấn cho không gian.

Việc tìm đến các địa điểm trang trí Giáng sinh từ sớm giúp người trẻ chủ động sắp xếp thời gian, lựa chọn bối cảnh chụp ảnh trước khi bước vào cao điểm mùa lễ hội. Một số người cũng ưu tiên ghé thăm vào ngày thường hoặc những khung giờ ít đông để thuận tiện tham quan và ghi lại hình ảnh.

Với nhiều bạn trẻ, những bức ảnh check-in không chỉ là nội dung chia sẻ trên mạng xã hội mà còn là cách lưu giữ kỷ niệm cùng bạn bè, người thân trong những ngày cuối năm. Dù Giáng sinh chưa chính thức đến, các không gian trang trí đã góp phần mang sắc màu lễ hội đến nhiều góc phố của thành phố.