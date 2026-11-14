Muốn đất nước trường tồn, phải vun bồi sự học, trọng dụng hiền tài

Tối 13.11, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và TP.Hà Nội tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam (1076 - 2026), với chủ đề "Tinh hoa đạo học".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại hậu đường của khu Thái học, nơi đặt tượng Tư nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An ẢNH: TTXVN

Dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP.Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thành kính tri ân các bậc tiền nhân khai mở nền đạo học, các thế hệ nhà giáo bền bỉ truyền bá tri thức và những người đã đem tài năng, trí tuệ phụng sự đất nước.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tầm nhìn vượt thời gian của các bậc tiền nhân khi khai mở Quốc Tử Giám vẫn còn nguyên giá trị. Muốn đất nước trường tồn, tự chủ và vươn tầm thế giới, cội gốc muôn đời phải là vun bồi sự học, nuôi dưỡng tài năng và trọng dụng hiền tài. Sức mạnh của một dân tộc không chỉ đo bằng quy mô kinh tế hay tiềm lực quốc phòng, mà trước hết được định hình bởi chiều sâu văn hóa, trí tuệ, bản lĩnh và phẩm giá con người cùng khát vọng vươn lên.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng vai trò của nhà trường không còn đơn thuần là truyền thụ kiến thức có sẵn, mà quan trọng hơn là rèn luyện tư duy độc lập, nhân cách và khả năng làm chủ bản thân cho người học. Càng phát triển công nghệ, con người càng phải học hỏi để thích ứng, sáng tạo và không ngừng hoàn thiện.

Việc học cũng phải gắn với thực hành, biết vận dụng kiến thức giải quyết những vấn đề thực tiễn và chịu trách nhiệm về kết quả. Cơ hội học tiếp, học lại và học tập suốt đời cần trở thành quyền lợi rộng mở cho mọi người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: TTXVN

Cần mở rộng chính sách thu hút nhân tài

Về công tác trọng dụng nhân tài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phát hiện, bồi dưỡng người có năng lực từ sớm, thông qua thực tiễn và những nhiệm vụ cụ thể. Khi đã tin tưởng giao việc, phải mạnh dạn trao quyền, bảo đảm nguồn lực và đánh giá công bằng bằng hiệu quả công việc. Cần mở rộng chính sách thu hút nhân tài từ mọi nguồn, trong đó có trí thức Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài; đồng thời có cơ chế bảo vệ những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.