Muốn đất nước trường tồn, phải vun bồi sự học, trọng dụng hiền tài

Tối 13.11, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và TP.Hà Nội tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam (1076 - 2026), với chủ đề "Tinh hoa đạo học".
Dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP.Hà Nội.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thành kính tri ân các bậc tiền nhân khai mở nền đạo học, các thế hệ nhà giáo bền bỉ truyền bá tri thức và những người đã đem tài năng, trí tuệ phụng sự đất nước.
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tầm nhìn vượt thời gian của các bậc tiền nhân khi khai mở Quốc Tử Giám vẫn còn nguyên giá trị. Muốn đất nước trường tồn, tự chủ và vươn tầm thế giới, cội gốc muôn đời phải là vun bồi sự học, nuôi dưỡng tài năng và trọng dụng hiền tài. Sức mạnh của một dân tộc không chỉ đo bằng quy mô kinh tế hay tiềm lực quốc phòng, mà trước hết được định hình bởi chiều sâu văn hóa, trí tuệ, bản lĩnh và phẩm giá con người cùng khát vọng vươn lên.
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng vai trò của nhà trường không còn đơn thuần là truyền thụ kiến thức có sẵn, mà quan trọng hơn là rèn luyện tư duy độc lập, nhân cách và khả năng làm chủ bản thân cho người học. Càng phát triển công nghệ, con người càng phải học hỏi để thích ứng, sáng tạo và không ngừng hoàn thiện.
Việc học cũng phải gắn với thực hành, biết vận dụng kiến thức giải quyết những vấn đề thực tiễn và chịu trách nhiệm về kết quả. Cơ hội học tiếp, học lại và học tập suốt đời cần trở thành quyền lợi rộng mở cho mọi người dân.
Cần mở rộng chính sách thu hút nhân tài
Về công tác trọng dụng nhân tài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phát hiện, bồi dưỡng người có năng lực từ sớm, thông qua thực tiễn và những nhiệm vụ cụ thể. Khi đã tin tưởng giao việc, phải mạnh dạn trao quyền, bảo đảm nguồn lực và đánh giá công bằng bằng hiệu quả công việc. Cần mở rộng chính sách thu hút nhân tài từ mọi nguồn, trong đó có trí thức Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài; đồng thời có cơ chế bảo vệ những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị mở rộng bình đẳng trong tiếp cận giáo dục, ưu tiên trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật và những hoàn cảnh khó khăn. Ngành giáo dục cần giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện để giáo viên tập trung cho giảng dạy, nghiên cứu và nuôi dưỡng ước mơ của học trò. Các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, đưa tri thức gắn với nhu cầu thực tiễn.
Đối với di sản Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh trách nhiệm bảo tồn các giá trị lịch sử, đồng thời lan tỏa tinh thần hiếu học vào đời sống hiện đại. Hà Nội cần phối hợp với ngành văn hóa, giáo dục sớm xây dựng hệ thống tư liệu số hóa về di tích, giúp học sinh trên cả nước tiếp cận các tư liệu, bia tiến sĩ và truyền thống đạo học dân tộc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị triển khai quyết liệt Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Kết luận 105 của T.Ư về định hướng chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài và Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
Hướng tới năm 2076, khi Quốc Tử Giám tròn 1.000 năm tuổi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn các thế hệ hôm nay không chỉ trao lại một di sản nghìn năm nguyên vẹn, mà còn tiếp nối tinh thần hiếu học, khát vọng hiền tài và đạo lý phụng sự đất nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Hãy gìn giữ vẹn toàn từng nét chữ trên bia đá và hơn hết, hãy chăm lo để mọi em nhỏ trên khắp mọi vùng miền của Tổ quốc, từ núi cao đến đảo xa, đều được học hành đến nơi đến chốn, được đem tài trí cùng góp sức xây dựng quê hương, đất nước. Đó là sứ mệnh thiêng liêng của thế hệ chúng ta trên hành trình tiến về mốc son một nghìn năm Quốc Tử Giám".
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