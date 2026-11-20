Theo PC Gamer, mã 'ăn gian' (cheat code) đã trở lại trong Grand Theft Auto 6 (GTA 6) tại Leonida nhưng đi kèm cơ chế mới. Người chơi phải hoàn thành toàn bộ 91 nhiệm vụ cốt truyện chính mới có thể xem hoặc nhập lệnh gian lận. Việc biết trước tổ hợp phím cũng vô tác dụng nếu chưa hoàn thành yêu cầu này.

Muốn dùng mã 'ăn gian' trong GTA 6, người chơi phải cày hàng loạt thử thách ẢNH: ROCKSTAR

Cách mở khóa và nhập mã 'ăn gian' trong GTA 6

Sau khi xong cốt truyện, game thủ cần vượt qua các thử thách riêng để mở khóa từng mã, dù trò chơi có tính cả tiến trình đạt được trước đó. Khác với GTA 5, phiên bản này cấm lưu tiến trình khi đang bật gian lận. Để nhập lệnh, người chơi bấm Lên trên phím D-pad mở điện thoại, giữ R1 và L1 rồi nhập tổ hợp nút.

Hệ thống gian lận kết hợp nhiều tính năng quen thuộc lẫn yếu tố mới lạ. Người chơi cần thoát truy nã 3 sao 50 lần để mở mã tăng mức truy nã, hoặc tập luyện 100 buổi để nhận nhanh áo giáp. Ngoài ra, mã "Interstate Ambulance" yêu cầu tìm xe cứu thương cùng tên trong menu tiến trình, còn "Inflatable Flamingo" đòi hỏi phá hủy 50 con "hồng hạc cocaine".

Một số tổ hợp nút cụ thể cũng đã được tiết lộ. Để nhận 250.000 USD, game thủ bấm Lên, Phải, Xuống, Trái, Lên, Trái, Xuống, Phải; còn trạng thái tập trung vô hạn là Xuống, Lên, Lên, Xuống, Lên, Xuống, Lên, Xuống, Lên, Phải. Hai mã "Attack Force" và "Exploding Balls" cùng mở đầu bằng Xuống, Lên, Trái, Trái, Phải, Xuống, Xuống, Lên và kết thúc lần lượt bằng nút Xuống hoặc Phải.

Nhiều mã gian lận khác dự kiến sẽ tiếp tục được phát hiện khi người chơi khám phá sâu hơn trò chơi. Nguồn tin cũng kỳ vọng sẽ có mã giúp đối phó với hệ thống camera "Flock" mới xuất hiện trong GTA 6.