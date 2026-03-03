Muốn học ngành tâm lý nhưng lo không có tương lai vì AI

Trong thời buổi bùng nổ công nghệ, chỉ với một cú click chuột, AI hay một vài nội dung trên các trang mạng xã hội đã có thể trở thành "chuyên gia" tư vấn và trị liệu tâm lý miễn phí bất cứ lúc nào. Chính vì thế, dù yêu thích và có mong muốn theo đuổi những ngành nghề về tâm lý, nhưng phần lớn học sinh còn khá e dè, lo lắng cho cơ hội việc làm, khả năng phát triển trong tương lai. Đặc biệt, các bậc phụ huynh vẫn chưa yên tâm khi con mình đưa ra lựa chọn này.

Trong khuôn khổ chương trình Tư vấn mùa thi 2026 do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ Giáo dục - Đào tạo và Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Đồng Tháp tổ chức vào sáng ngày 1.3.2026 tại Trường THPT Trương Định, phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp, các em học sinh không chỉ được tư vấn để nắm bắt những điểm mới trong quy chế tuyển sinh và kỳ thi tốt nghiệp THPT mà còn được giải đáp trực tiếp các băn khoăn trong việc lựa chọn ngành nghề phù hợp. Ngoài ra, thông qua các hoạt động giao lưu, trải nghiệm tại nhiều gian hàng của các trường đại học, chương trình cũng đã mang đến không khí sôi nổi, tạo sự tò mò, thích thú và giúp học sinh thêm tự tin trước ngưỡng cửa đại học.