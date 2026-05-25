Muôn kiểu chống nắng trong ngày Hà Nội nóng đỉnh điểm

Theo dự báo thời tiết, nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội khoảng 40 độ C. Đa số người đi đường đều tìm cách chống chọi với nắng nóng như mặc áo chống nắng, trùm áo khoác, bịt khăn kín mặt
Không chỉ người dân, nhiều du khách đến Hà Nội cũng đang tìm cách đối phó với mức nhiệt đỉnh điểm. "Tôi rất ngại lịch trình đi lại vào buổi trưa oi bức như thế này, nhưng vì lỡ hẹn với bạn nên đành chấp nhận. Tuy đã bôi kem chống nắng cẩn thận, tôi vẫn phải mặc kín mít khắp người vì sợ cháy nắng", anh Dong-hyun (du khách tới từ Hàn Quốc) chia sẻ.
Bất chấp cái nắng gay gắt, công tác giải phóng mặt bằng tại phố Vạn Kiếp (Hà Nội) vẫn diễn ra khẩn trương. Để bám trụ trên công trường, nhiều công nhân phải căng bạt, trùm kín mặt hay đội thêm khăn ướt lên đầu để hạ nhiệt
16 giờ chiều, thời tiết vẫn duy trì nền nhiệt cao khiến không gian quanh hồ Gươm rơi vào cảnh thưa vắng người dân và du khách. Chị Nguyễn Thanh Hiền (40 tuổi, P.Cầu Giấy) vội ra bến đợi xe buýt. "Hôm nay oi bức từ sớm nên tôi không đi xe máy mà chọn xe buýt cho có điều hoà. Chứ chiều nay tan tầm, tắc đường lại cộng thêm cái nóng này thì rất khó chịu", chị Hiền chia sẻ.
Cập nhật thời tiết nắng nóng đến 13 giờ hôm nay 25.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 22 trạm khí tượng Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắk Lắk ghi nhận nhiệt độ trên 38 độ C.
Trong đó, 8 trạm ghi nhận nhiệt độ trên 39 độ C gồm: Đô Lương (Nghệ An 39,6 độ C); tại Vĩnh Yên (Phú Thọ) là 39,5 độ C; tại Láng (Hà Nội) 39,7 độ C...
Dự báo thời tiết ngày mai 26.5 và ngày 27.5, khu vực đồng bằng miền Bắc, Phú Thọ và các tỉnh từ Thanh Hóa - TP.Huế có nắng nóng gay gắt, nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C; thời gian nắng nóng từ 9 - 19 giờ.
