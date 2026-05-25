Muôn kiểu chống nắng trong ngày Hà Nội nóng đỉnh điểm

Cập nhật thời tiết nắng nóng đến 13 giờ hôm nay 25.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 22 trạm khí tượng Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắk Lắk ghi nhận nhiệt độ trên 38 độ C.



Trong đó, 8 trạm ghi nhận nhiệt độ trên 39 độ C gồm: Đô Lương (Nghệ An 39,6 độ C); tại Vĩnh Yên (Phú Thọ) là 39,5 độ C; tại Láng (Hà Nội) 39,7 độ C...



Dự báo thời tiết ngày mai 26.5 và ngày 27.5, khu vực đồng bằng miền Bắc, Phú Thọ và các tỉnh từ Thanh Hóa - TP.Huế có nắng nóng gay gắt, nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C; thời gian nắng nóng từ 9 - 19 giờ.