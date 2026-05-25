Muôn kiểu chống nắng trong ngày Hà Nội nóng đỉnh điểm

Tuấn Minh
25/05/2026 18:30 GMT+7

Nhiệt kế chỉ 58 độ C khi đặt trên mặt đường nhựa tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục lúc 13 giờ 30 trưa nay 25.5.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục lúc 13 giờ 30 trưa 25.5, nhiệt kế chỉ 58 độ C khi đặt trên mặt đường nhựa

ẢNH: TUẤN MINH

Theo dự báo thời tiết, nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội khoảng 40 độ C. Đa số người đi đường đều tìm cách chống chọi với nắng nóng như mặc áo chống nắng, trùm áo khoác, bịt khăn kín mặt

ẢNH: TUẤN MINH

Dù đã trang bị thêm quạt điện, người lái xích lô vẫn tỏ ra mệt mỏi dưới thời tiết nắng nóng khắc nghiệt

ẢNH: TUẤN MINH

Không chỉ người dân, nhiều du khách đến Hà Nội cũng đang tìm cách đối phó với mức nhiệt đỉnh điểm. "Tôi rất ngại lịch trình đi lại vào buổi trưa oi bức như thế này, nhưng vì lỡ hẹn với bạn nên đành chấp nhận. Tuy đã bôi kem chống nắng cẩn thận, tôi vẫn phải mặc kín mít khắp người vì sợ cháy nắng", anh Dong-hyun (du khách tới từ Hàn Quốc) chia sẻ.

ẢNH: TUẤN MINH

Dưới cái nóng hầm hập của thủ đô, chiếc áo bảo hộ gắn quạt máy trở thành vật bất ly thân của những công nhân vệ sinh môi trường làm việc quanh khu vực hồ Gươm lúc giữa trưa

ẢNH: TUẤN MINH

Để chống chọi với cái nắng chói chang hắt thẳng vào nhà, chủ một cửa hàng trên phố Chả Cá (Hà Nội) phải chăng kín bạt và chăn lớn để che chắn mặt tiền

ẢNH: TUẤN MINH

Bất chấp cái nắng gay gắt, công tác giải phóng mặt bằng tại phố Vạn Kiếp (Hà Nội) vẫn diễn ra khẩn trương. Để bám trụ trên công trường, nhiều công nhân phải căng bạt, trùm kín mặt hay đội thêm khăn ướt lên đầu để hạ nhiệt

ẢNH: TUẤN MINH

Hơi nóng hầm hập phả lên từ đống gạch đá, sắt thép khiến công việc mưu sinh thêm phần cực nhọc. Một người phụ nữ thu mua phế liệu tại dự án phố Vạn Kiếp uống vội ngụm nước để lấy lại sức

ẢNH: TUẤN MINH

Thời tiết nắng nóng gay gắt khiến không gian trong các phương tiện cơ giới nóng hầm hập. Tại công trường, công nhân phải dùng chính gầu máy xúc múc nước dội thẳng lên nóc cabin để "giải nhiệt" tức thời

ẢNH: TUẤN MINH

16 giờ chiều, thời tiết vẫn duy trì nền nhiệt cao khiến không gian quanh hồ Gươm rơi vào cảnh thưa vắng người dân và du khách. Chị Nguyễn Thanh Hiền (40 tuổi, P.Cầu Giấy) vội ra bến đợi xe buýt. "Hôm nay oi bức từ sớm nên tôi không đi xe máy mà chọn xe buýt cho có điều hoà. Chứ chiều nay tan tầm, tắc đường lại cộng thêm cái nóng này thì rất khó chịu", chị Hiền chia sẻ.

ẢNH: TUẤN MINH

Cập nhật thời tiết nắng nóng đến 13 giờ hôm nay 25.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 22 trạm khí tượng Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắk Lắk ghi nhận nhiệt độ trên 38 độ C.

Trong đó, 8 trạm ghi nhận nhiệt độ trên 39 độ C gồm: Đô Lương (Nghệ An 39,6 độ C); tại Vĩnh Yên (Phú Thọ) là 39,5 độ C; tại Láng (Hà Nội) 39,7 độ C...

Dự báo thời tiết ngày mai 26.5 và ngày 27.5, khu vực đồng bằng miền Bắc, Phú Thọ và các tỉnh từ Thanh Hóa - TP.Huế có nắng nóng gay gắt, nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C; thời gian nắng nóng từ 9 - 19 giờ.

