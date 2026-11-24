Tùng Dương, Hương Tràm háo hức trước giờ diễn đại nhạc hội mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Sáng 24.11, tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24.11.1946 – 24.11.2026), trước thềm chương trình nghệ thuật Muôn sắc Việt Nam diễn ra tối cùng ngày, ca sĩ Tùng Dương xúc động chia sẻ về vai trò của người nghệ sĩ trong gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

"Với tôi, văn hóa chính là cội nguồn sức mạnh tinh thần, là bản sắc và cũng là linh hồn của dân tộc. Dương luôn tin rằng người nghệ sĩ không chỉ có trách nhiệm gìn giữ di sản, mà còn phải dám khai phá, cách tân, thậm chí phá vỡ những khuôn mẫu cũ để văn hóa dân tộc tiếp tục sống mãnh liệt trong thời đại mới…", nam ca sĩ bày tỏ.

Ca sĩ Tùng Dương trong đêm tổng duyệt chương trình Ảnh: BTC cung cấp

Tự nhận mình là gương mặt quen thuộc tại các concert quy mô quốc gia, Tùng Dương cho biết anh đặc biệt hào hứng khi được góp mặt trong chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay.

"Lần đầu tiên Việt Nam có Ngày Văn hóa Việt Nam – điều tôi mong ước và chờ đợi từ lâu – nên tôi càng cảm thấy vinh dự, tự hào khi được góp mặt trong concert chào mừng sự kiện này", anh chia sẻ.

Đáng chú ý, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, Tùng Dương sẽ tổ chức live concert cá nhân tại sân vận động Mỹ Đình. Tuy nhiên, với anh, được biểu diễn tại sân vận động quốc gia trong một sự kiện văn hóa trọng đại vẫn mang lại cảm xúc đặc biệt.

"Em gái mưa" Hương Tràm đội giá rét ra Hà Nội góp mặt cho đêm diễn Ảnh: BTC

Tại Muôn sắc Việt Nam, Tùng Dương đảm nhận hai tiết mục mở màn và trình diễn solo ca khúc Thư pháp (sáng tác: Nguyễn Duy Hùng). Anh cho biết hài lòng với phần dàn dựng công phu của tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí cùng ê kíp.

"25 năm làm nghề, Dương chưa bao giờ muốn âm nhạc của mình chỉ dừng lại ở sự trình diễn. Tôi muốn mỗi tiếng hát mang theo hồn cốt, khí phách và cả khát vọng của người Việt. Âm nhạc sẽ lan tỏa niềm tự hào dân tộc, kết nối những trái tim Việt Nam và khẳng định sức sống mãnh liệt của văn hóa Việt trong thời đại mới…", nam ca sĩ bày tỏ.

Không chỉ Tùng Dương, nhiều nghệ sĩ cũng háo hức chờ đợi đêm diễn. Ca sĩ Hương Tràm có mặt tại Hà Nội để tham gia chương trình giữa thời tiết giá rét. Sự góp mặt của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, dòng nhạc hứa hẹn tạo nên bức tranh âm nhạc đa dạng trong đêm hội.

Đảm nhận vai trò tổng đạo diễn Muôn sắc Việt Nam, Đặng Lê Minh Trí là người từng đứng sau concert Tổ quốc trong tim tại sân vận động Mỹ Đình dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ngay trước thềm chương trình, sáng 24.11, đạo diễn cũng chia sẻ về hành trình sáng tạo sân khấu và những tìm tòi nghệ thuật.

"Với tôi, hành trình đi tìm vẻ đẹp đích thực của sân khấu không bao giờ là con đường dễ dàng. Đó là một hành trình lớn, không có điểm kết thúc, nơi những xúc cảm tinh tế, những khoảng lặng đầy vi mỹ sẽ tồn tại mỗi khi chúng ta may mắn chạm tới...", anh nói.

"Trận địa" pháo hoa sẵn sàng thắp sáng bầu trời Mỹ Đình trong 17 phút

Trận địa pháo hoa đã sẵn sàng cho màn thắp sáng bầu trời Mỹ Đình trong 17 phút Ảnh: BTC

Sáng sớm 24.11, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), các lực lượng phục vụ chương trình nghệ thuật Muôn sắc Việt Nam đã có mặt, khẩn trương rà soát công tác an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường trước giờ diễn.

Lực lượng Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP.Hà Nội triển khai phương án bảo đảm an ninh tại các cổng sân vận động. Trong ca sáng, lực lượng tập trung kiểm soát các lối ra vào; đến chiều và tối, hơn 100 nhân sự bảo vệ sẽ được tăng cường.

Ban tổ chức cũng bố trí 80 nhà vệ sinh phụ trợ quanh khu vực sân vận động. Đặc biệt, trận mưa lớn tối 23.11 khiến nhiều hàng ghế bị đọng nước. Ngay từ sáng sớm, công nhân đã tập trung gạt nước, thu gom rác, làm sạch khu vực khán đài, bảo đảm chỗ ngồi cho hơn 50.000 khán giả.

Công tác phân luồng giao thông cũng được triển khai. Nhiều tuyến đường quanh sân vận động Mỹ Đình sẽ tạm cấm, hạn chế một số loại phương tiện từ 17 giờ đến 24 giờ ngày 24.11, trong đó có ô tô chở hàng từ 500 kg trở lên và xe chở khách từ 9 chỗ. Khán giả được khuyến cáo đến sớm để tránh ùn tắc, mặc đủ ấm do thời tiết Hà Nội chuyển lạnh. Ban tổ chức cũng khuyến khích khán giả mặc Việt phục để cùng tạo nên không khí đặc sắc trong ngày hội văn hóa.

Một trong những điểm nhấn được chờ đợi của chương trình là màn trình diễn pháo hoa kéo dài khoảng 17 phút. Theo ông Đinh Thế Khánh, cán bộ Nhà máy Z121 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng), hệ thống pháo hoa sử dụng thiết bị tiên tiến, được kết nối đồng bộ với âm thanh, ánh sáng và các hiệu ứng sân khấu.

Tại cuộc họp báo công bố sự kiện, đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết màn trình diễn dự kiến sử dụng khoảng 2.005 quả pháo hoa tầm cao, 648 quả pháo hoa nổ tầm thấp, 688 giàn phun cùng các ống hỏa thuật. Các giàn pháo hoa và thiết bị hỏa thuật được bố trí tại mái khán đài B, hai cánh gà sân vận động và khu vực phía sau cột đồng hồ.