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    Tùng Dương tung tuyệt chiêu trong concert 'Bay về phía mặt trời'

    Thu Thủy
    Thu Thủy
    Live concert 'Bay về phía mặt trời' của Tùng Dương sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 19.12 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Đây là chương trình có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp 25 năm ca hát của nam ca sĩ. Được biết ngày đầu mở bán 28.10, chương trình đã bán ra 15.000 vé.

    Theo thông tin từ ê kíp, Bay về phía mặt trời dự kiến gồm 4 chương, khoảng 30 tiết mục với gần 40 tác phẩm. Chương trình không đơn thuần tái hiện hành trình 25 năm hoạt động nghệ thuật mà được xây dựng như cuộc đối thoại giữa những giá trị âm nhạc đã làm nên tên tuổi Tùng Dương với các xu hướng đương đại.

    Tùng Dương tung tuyệt chiêu trong concert 'Bay về phía mặt trời'- Ảnh 1.

    Giọng hát nội lự chính là điểm mạnh lớn nhất khiến Tùng Dương có được ngày hôm nay

    Ảnh: NVCC

    Bên cạnh những ca khúc mang âm hưởng hào hùng, ngợi ca quê hương, đất nước, concert còn giới thiệu các sáng tác mới thuộc album Bay về phía mặt trời, dự kiến phát hành vào tháng 12. Tùng Dương cũng chuẩn bị những tiết mục chưa từng trình diễn trên sân khấu, đồng thời tập luyện vũ đạo để tạo bất ngờ cho khán giả.

    Dàn khách mời được tiết lộ đến thời điểm này gồm Hòa Minzy, Phùng Khánh Linh, GREY D và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Trong đó, màn kết hợp giữa Tùng Dương và Hòa Minzy được kỳ vọng tạo điểm nhấn. Sự góp mặt của những nghệ sĩ trẻ cũng thể hiện chủ đích kết nối các thế hệ, mang đến những màu sắc âm nhạc khác biệt.

    Trao đổi với Thanh Niên, giám đốc âm nhạc của Bay về phía mặt trời, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng cho biết concert sẽ có nhiều màu sắc âm nhạc, nhiều mảng miếng được tạo nên nhằm khai thác triệt để giọng hát của Tùng Dương. 

    Âm nhạc kết hợp với band nhạc, dàn nhạc đồ sộ sẽ truyền năng lượng để nam ca sĩ bứt phá. "Có lẽ biểu diễn ở sân vận động với một sân khấu lớn và hàng vạn khán giả mới đủ để Tùng Dương xả được hết nguồn năng lượng và cảm hứng của bản thân. Nếu gọi là tuyệt chiêu của Tùng Dương thì duy nhất là giọng hát nội lực. Đây chính là điểm mạnh lớn nhất khiến Tùng Dương có được ngày hôm nay", nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng nhận xét.

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