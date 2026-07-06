Muốn trở thành bác sĩ, chỉ học giỏi thôi chưa đủ

PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Bình, Trưởng khoa Y, Trường Y và Khoa học sức khỏe HUTECH, cho lời khuyên: Ngành y khoa liên quan tới sinh mệnh, sức khỏe nên có thời gian học dài hơn. Các em cần có sự yêu thích ngành nghề. Với những thí sinh có người thân làm bác sĩ thì các em sẽ hiểu rõ hơn ngành học để thấy mình có yêu thích hay không. Điều quan trọng nhất của người học ngành y là có lòng yêu thương con người, lòng trắc ẩn. Chính vì thế có trường xét tuyển cả tổ hợp có môn văn vào khối ngành này. Tất nhiên là các em cũng cần có năng lực học tập, trước hết là đạt điểm sàn trở lên.

Các em nên tham khảo điểm chuẩn các năm trước của ngành mình muốn xét tuyển tại trường mình mong muốn để xem mức điểm của mình có tương đồng không.