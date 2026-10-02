Mứt bưởi hườm giá 650.000 đồng/kg

Khởi nghiệp từ một lần làm YouTuber

Chị Phạm Thu Tiền (29 tuổi, ở ấp Nhơn Bình, xã Nhơn Ái, TP.Cần Thơ) từng là cử nhân ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên (ĐH Cần Thơ). Tốt nghiệp năm 2019, chị chọn công việc chăm sóc khách hàng nhẹ nhàng rồi lập gia đình, sinh con và vun vén cho mái ấm nhỏ bên gia đình chồng. Trước đây, để tạo niềm vui hằng ngày, chị cùng mẹ chồng thử sức làm YouTuber, quay những video về ẩm thực quê hương với những mẻ bánh mứt thơm lừng liên tục lên sóng.

Chị Phạm Thu Tiền khởi nghiệp với nhiều loại mứt làm từ bưởi, chanh, hạnh (tắc), gừng ẢNH: THANH DUY

Sau mỗi buổi quay phim, chị thường mang bánh mứt sang hàng xóm mời dùng thử và xin góp ý. "Dù kênh YouTube không đi đến đâu, nhưng niềm an ủi lớn nhất là bà con hàng xóm ai ăn thử bánh mứt cũng khen, rồi động viên tôi sao không thử bán", chị Tiền kể.

Chị Tiền đầu tư nhiều máy móc để làm mứt sau khi được khách hàng ủng hộ ẢNH: THANH DUY

Những lời khen chân tình ấy thôi thúc chị Tiền bước vào hành trình khởi nghiệp thực thụ. Thời điểm đó, vườn nhà chị tràn ngập những chùm hạnh chín đỏ. Những trái hạnh căng mọng, chuyển sang màu vàng tươi bắt mắt nhưng giá bán quá rẻ. "Có những lúc giá hạnh rớt xuống chỉ còn 500 đồng/kg, thậm chí thương lái chẳng buồn ghé mua. Nhìn nông sản quê nhà bị bỏ mặc, tôi nảy ra ý định thử sức với món mứt hạnh khô", chị Tiền nói.

Khởi nghiệp ‘ngược số đông’, cô gái miền Tây biến bưởi hườm thành mứt đặc sản

Làm mứt kiểu 'đi ngược số đông'

Ngay từ những mẻ mứt hạnh đầu tiên, chị Tiền đã chọn lối đi riêng đầy táo bạo. Thông thường, món mứt này có dạng sợi hoặc để nguyên trái, hạnh và đường ngào chung trực tiếp trên bếp lửa. Trong khi đó, chị Tiền vắt lấy phần nước cốt chua để nấu cùng đường phèn. Nước đường phèn đậm đà ấy sau đó mới đem trộn đều với vỏ hạnh cắt sợi, rồi đưa vào máy sấy công nghiệp. "Thành phẩm ra lò là những miếng mứt dẻo, mềm, cắt theo kết cấu dạng miếng để người dùng tiện lợi khi ăn. Cứ khoảng 4 - 5 kg hạnh tươi, tôi lại thu về một ký mứt thành phẩm như vậy", chị Tiền chia sẻ.

Với cách làm sáng tạo, mứt bưởi hườm và mứt hạnh khô được nhiều người đón nhận ẢNH: THANH DUY

Từ tháng 4.2025, khi mứt hạnh khô chính thức được đăng bán online, đơn đặt hàng lần lượt đổ về. Sự đón nhận của khách hàng là động lực lớn để chị Tiền tiếp tục sáng tạo thêm mứt chanh muối, mứt gừng, mứt bưởi hườm.

"Trong quá trình thực hiện các ý tưởng, tôi luôn nhủ rằng khởi nghiệp theo lối cũ rất khó tạo điểm nhấn. Mứt là một món ăn đã quá quen thuộc trên thị trường, bán rất nhiều và người bán ngon cũng không ít. Cần thiết phải đổi mới, sáng tạo, có sự khác biệt nhất định thì mới giúp sản phẩm đứng vững được", chị Tiền cho biết.

Với hướng đi như vậy, mứt bưởi hườm mới ra mắt gần đây nhưng mỗi tháng bán được 20 - 30 kg. Theo chị Tiền, trong khẩu ngữ miền Tây, chữ "hườm" thường được sử dụng để nói đến những loại cái cây gần chín tới, có màu sắc đẹp (gần giống màu hồng). Vì vậy, chị mượn từ ngữ độc đáo này đặt tên cho sản phẩm để khách hàng nghe đến là biết ngay món mứt có xuất xứ từ miền sông nước Cửu Long.

Cô gái Cần Thơ tạo thêm việc làm cho nhiều lao động địa phương ẢNH: THANH DUY

Mứt bưởi hườm có sắc hồng nhạt nhờ nước cốt trái sirô hoặc atisô đỏ. Điểm đặc biệt là khi mang đi sấy giòn, miếng mứt mang vị chua ngọt thanh nhẹ, ăn vào giòn xốp rôm rốp lạ miệng. Để nâng tầm chất lượng sản phẩm, chị Tiền không ngần ngại đầu tư hệ thống máy móc hiện đại gồm 2 máy sấy, máy cắt sợi, máy cắt mứt và máy vắt ráo nguyên liệu thực phẩm.

Từ trái hạnh chỉ 500 đồng/kg, chị Tiền đã biến thành món mứt hạnh khô có giá 350.000 đồng/kg; mứt chanh muối 450.000 đồng/kg. Còn vỏ bưởi các loại có giá 7.000 - 20.000 đồng/kg (tùy thời điểm) trở thành mứt bưởi hườm độc lạ, chạm mốc 650.000 đồng/kg.

Chị Tiền thực hiện nhiều sản phẩm khởi nghiệp theo cách riêng ẢNH: THANH DUY

Hiện mỗi tháng chị Tiền bán trên 100 kg mứt các loại, riêng dịp lễ tết nhiều hơn. Theo chị Tiền, trừ hết chi phí, mỗi ký mứt mang về lợi nhuận 20 - 30%. Căn bếp nhỏ giờ đây còn tạo việc làm thường xuyên cho 5 phụ nữ địa phương, giúp họ có thêm thu nhập hằng ngày.

Anh Võ Quang Đại, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Nhơn Ái, cho biết hướng khởi nghiệp của chị Tiền rất sáng tạo và hiệu quả thấy rõ. Số lượng đơn hàng đang rất triển vọng, sản phẩm được ưa chuộng và người dân địa phương cũng ủng hộ nhiều. Khâu sản xuất đã được chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm và các món mứt đang làm thủ tục công nhận OCOP 3 sao.