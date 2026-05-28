Mỹ - Ấn: Cân bằng không dễ gây dựng

Ông Rubio đến Ấn Độ vào thời điểm mối quan hệ giữa hai nước xấu nhất kể từ vài chục năm qua. Lý do là Ấn Độ bị Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế quan bảo hộ thương mại ở mức độ cao. Mỹ cấm vận Nga về xuất khẩu năng lượng. Trong khi đó, Moscow lại là nhà cung ứng năng lượng truyền thống quan trọng nhất của New Delhi. Giữa Mỹ và Ấn Độ đã có mối quan hệ đối tác chiến lược từ rất lâu. Vì thế, không có gì là khó hiểu khi Ấn Độ có nguyên do xác đáng để không còn tin cậy Mỹ và hoài nghi về giá trị thực sự của mối quan hệ đối tác chiến lược này.

Ngoại trưởng Marco Rubio phát biểu trong chuyến thăm Ấn Độ ảnh; reuters

Trong bối cảnh tình hình ấy, ông Rubio tới Ấn Độ với nhiệm vụ "chữa cháy" để hạn chế thiệt hại gia tăng trong mối quan hệ song phương. Phía Mỹ phải như vậy vì ông Trump hiện khó khăn và bế tắc nhiều bề cả về đối nội lẫn đối ngoại nên cấp thiết cần thành quả cầm quyền. Ông Trump vừa được tiếp đón trọng thị ở Trung Quốc nhưng không nhận được thành quả đáng kể. Vì thế, những đối tác như Ấn Độ trở nên quan trọng hơn trước rất nhiều đối với Mỹ.

Khó nhưng ông Rubio vẫn phải cố tạo dựng thế cân bằng cho Washington trong quan hệ với New Delhi. Đó là cân bằng giữa việc tiếp tục thương chiến thuế quan bảo hộ thương mại với Ấn Độ và tranh thủ chính nước này về chính trị thế giới. Đó là cân bằng giữa việc không để cho New Delhi tiếp tục nhập khẩu năng lượng từ Moscow và lôi kéo New Delhi cùng đối phó Moscow. Đó là cân bằng giữa phân rẽ Ấn Độ với Trung Quốc và thôi thúc Ấn Độ cải thiện quan hệ với Pakistan. Cân bằng khó tạo dựng và sự tin cậy lẫn nhau khó khôi phục, nên sứ mệnh của ông Rubio chưa thể thành công. T