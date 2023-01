Mỹ Anh, Thanh Sơn, Huyền Lizzie… nhận giải thưởng VTV Awards

Giải thưởng Ấn tượng VTV - VTV Awards tôn vinh những gương mặt, hình ảnh, chương trình nổi bật trên sóng truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Chương trình nghệ thuật của lễ trao giải thưởng có tên "Chào năm mới - Ấn tượng 2023" thu hút nhiều gương mặt nổi tiếng, nghệ sĩ được khán giả truyền hình yêu mến.

Khán giả được gặp lại đạo diễn NSND Khải Hưng; các diễn viên: NSND Thu Hà, NSND Trọng Trinh, nghệ sĩ Quyền Linh, NSƯT Thanh Thúy, NSƯT Xuân Bắc, Nhã Phương, Nguyễn Ngọc Huyền; nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền; các ca sĩ: Tóc Tiên, Thu Minh, Thùy Chi, Hoàng Tôn, Vũ Thảo My, Orange, Ali Hoàng Dương, Trương Mỹ Anh, Hoàng Dũng, Bùi Dương Thái Hà, Ly Ly, Phạm Đình Thái Ngân, Phạm Anh Duy, Hải Yến.

Bên cạnh đó là những gương mặt biên tập viên, MC quen thuộc của VTV: Đức Bảo, Linh Thủy, Trần Ngọc, Thụy Vân, Tuấn Dương, Danh Tùng, Phương Thúy, Á hậu Bùi Phương Nga.

Mỗi tiết mục trong "Chào năm mới - Ấn tượng 2023" được dàn dựng theo chủ đề ấn tượng xuyên suốt: Có hẹn với thanh xuân, Tôi muốn làm cái cây, 906090, Gà gáy sáng, Người gieo mầm xanh, Dưới ánh đèn sân khấu, Việt Nam trong tôi là, Xin chào xin chào.

Cùng với đó là các bản mashup: Happy New Year, Khúc giao mùa, Nắng thủy tinh - Nhìn những mùa thu đi - Tình nhớ; giai điệu giải trí: Wating for you - Hẹn ước từ hư vô - Cô đơn trên sofa - See tình; ca khúc nhạc phim truyền hình: Sẽ là quá muộn - Bất chấp.

Lễ trao Giải thưởng Ấn tượng VTV - VTV Awards 2022 vinh danh 12 giải thưởng.

Trong đó, Giải thưởng Phóng sự thời sự ấn tượng, được trao cho đoàn làm phim của bộ phim Mua bán ma túy tại trung tâm điều trị Methadone; Giải thưởng Chương trình giáo dục và trẻ em ấn tượng, trao cho ê kíp thực hiện Chương trình Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022.





Ngoài ra, Giải thưởng Chương trình văn hóa - thể thao ấn tượng, được trao cho Việc tử tế - Vì đất nước cần những trái tim; Giải thưởng Hình ảnh lan tỏa: Bình yên con nhé; Giải thưởng Chương trình giải trí ấn tượng: Cuộc hẹn cuối tuần số nghệ sĩ Đen Vâu; Giải thưởng Phim tài liệu ấn tượng: Bốn mùa trong rừng thẳm; Giải thưởng Chương trình của năm: Khúc tráng ca hòa bình.

Biên tập viên dẫn chương trình ấn tượng được trao cho biên tập viên Đức Bảo. Trong khi, ca sĩ Trương Mỹ Anh nhận Giải Nghệ sĩ triển vọng. Diễn viên nữ ấn tượng được trao cho diễn viên Minh Huyền/Huyền Lizzie; còn diễn viên Thanh Sơn nhận Giải Diễn viên nam ấn tượng.

Giải thưởng Phim truyền hình ấn tượng “gọi tên” Thương ngày nắng về.

Bộ phim Thương ngày nắng về (đạo diễn: Bùi Tiến Huy - NSƯT Vũ Trường Khoa) xoay quanh gia đình bà Nga (NSƯT Thanh Quý đóng) và 3 cô con gái Vân Khánh (Lan Phương), Vân Trang (Minh Huyền/Huyền Lizzie) và Vân Vân (Ngọc Huyền) - những người phụ nữ ở những thế hệ khác nhau.

Bà Nga tần tảo nuôi 3 người con gái khôn lớn, trong đó có một người con bà nhận nuôi từ tấm bé. Bà hy sinh, lo toan cho các con, nhưng cũng là người mẹ áp đặt và nhiều lời. Chính điều đó khiến cho mối quan hệ giữa bà và các con không phải lúc nào cũng yên ấm.

Họ xung khắc, đối lập, tranh cãi nhau. Thậm chí, có lúc, những đứa con và ngay cả chính bà Nga muốn bước ra khỏi ngôi nhà của mình. Nhưng dù cho thế nào, họ gặp nhau ở những điểm chung, đó là tình yêu thương, nhu cầu bảo vệ, khát khao dành cho gia đình những gì trọn vẹn và tốt đẹp nhất.