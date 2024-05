Mỹ bác đề xuất về nhà nước Palestine?

Kênh Channel 12 ngày 3.5 đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bác bỏ đề xuất của các nước Ả Rập vì cho rằng nó phi thực tế. Đề xuất do Ả Rập Xê Út, Ai Cập, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Jordan, Qatar và Chính quyền Palestine (PA) đưa ra, bao gồm các nội dung chính như Liên Hiệp Quốc và quốc tế công nhận nhà nước Palestine, Israel rút toàn bộ binh sĩ khỏi Dải Gaza trong 3 tuần, chuyển giao toàn quyền quản lý Gaza cho PA, đưa lực lượng PA vào Gaza với sự hỗ trợ của quốc tế.



Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Tổng thống Mahmoud Abbas của PA tại Ramallah hồi tháng 1.2023 AFP

Cũng theo đề xuất, quốc tế sẽ hỗ trợ xây dựng cơ chế an ninh cho PA cùng với việc thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình tại Gaza, Bờ Tây và Đông Jerusalem dựa trên nghị quyết do Hội đồng Bảo an LHQ thông qua. Đề xuất còn gồm những nội dung liên quan việc đối thoại với Israel, thả tù nhân, chuyển giao cửa khẩu biên giới, viện trợ...

Mỹ đã đưa ra phản hồi chi tiết cho đề xuất này và bác bỏ hoàn toàn. Lo ngại chính của Washington là kế hoạch không nhắc đến việc xóa sổ Hamas, bài trừ tham nhũng trong PA hay cải cách hệ thống giáo dục Palestine.

Theo tờ The Times of Israel, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, người đứng đầu PA, đã giận dữ vì sự phản đối của Mỹ nên đã từ chối gặp ông Blinken khi nhà ngoại giao Mỹ thăm Trung Đông trong tuần này.

Ông Abbas được cho là đã chuẩn bị một lời phản hồi về quyết định của Mỹ nhưng sau cùng bị các nước Ả Rập ngăn cản để tránh gây hiềm khích.

PA quản lý các vùng tại Bờ Tây trong 3 thập niên qua. Hồi tháng 3, Tổng thống Abbas tiến hành cuộc cải tổ nội các như một tín hiệu gởi đến Mỹ về việc xử lý tham nhũng. Mỹ coi PA là bên quan trọng cho kế hoạch hậu chiến sự Gaza nhưng Hamas và Israel phản đối ý tưởng để PA quản lý Gaza.

Israel tuyên bố sẽ duy trì việc kiểm soát an ninh lâu dài tại Gaza và sẽ hợp tác với người Palestine không liên kết với PA hay Hamas. Tuy nhiên, Hamas cảnh báo bất kỳ ai tại Gaza hợp tác với Israel sẽ đối diện nguy hiểm. Phong trào này còn phản đối việc thành lập chính quyền mới của Palestine, kêu gọi toàn bộ các phong trào thành lập chính quyền chia sẻ quyền lực, trong đó có phong trào Fatah của ông Abbas.

Israel hạn chế viện trợ Gaza?

86 hạ nghị sĩ đảng Dân chủ đã gửi bức thư đến Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng có bằng chứng cho thấy Israel đã vi phạm luật của Mỹ khi hạn chế viện trợ nhân đạo tại Dải Gaza, theo Reuters ngày 3.5.

Nga chỉ trích Mỹ 'đạo đức giả' về Tòa Hình sự Quốc tế và Israel

Đạo luật Viện trợ nước ngoài của Mỹ quy định các nước nhận viện trợ vũ khí từ Washington phải tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và cho phép viện trợ Mỹ không bị cản trở. Các nghị sĩ cho rằng chính phủ Israel đã khước từ nhiều đề nghị của Mỹ về việc mở đủ các tuyến đường trên bộ và trên biển cho việc viện trợ tại Gaza.

Israel phủ nhận việc vi phạm luật quốc tế và hạn chế viện trợ tại Gaza. Các nghị sĩ Dân chủ hối thúc Tổng thống Biden làm rõ với Israel rằng việc cản trợ viện trợ vào Gaza dù là trực tiếp hay gián tiếp sẽ khiến nước này có nguy cơ không được viện trợ an ninh từ Mỹ.