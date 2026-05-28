Thế giới

Mỹ bắt cựu quan chức CIA, thu giữ 300 thỏi vàng

Bảo Hoàng
28/05/2026 07:35 GMT+7

Truyền thông Mỹ loan tin một cựu quan chức cấp cao của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) bị bắt với cáo buộc trộm cắp tài sản công, sau khi cơ quan chức năng phát hiện người này giấu hàng trăm thỏi vàng.

Ông David Rush, người từng giữ chức vụ cấp quản lý và có quyền tiếp cận nhiều thông tin tối mật, vừa bị buộc tội hình sự về hành vi trộm cắp tài sản công trong một đơn tố cáo được đệ trình vào tuần trước tại tòa án quận Đông Virginia, NBC News đưa tin ngày 28.5.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và CIA ra tuyên bố chung cho biết đã tiến hành bắt giữ một cá nhân sau khi nhận được tin báo.

Truyền thông Mỹ cho hay khoảng 300 thỏi vàng bị cơ quan chức năng thu giữ tại nhà riêng của cựu quan chức CIA

Hiện chưa rõ cuộc điều tra đối với ông Rush bắt đầu như thế nào và cũng chưa rõ ông rời CIA từ khi nào. Nhà riêng của người này vừa bị khám xét vào ngày 18.5. Các đặc vụ liên bang phát hiện và thu giữ khoảng 300 thỏi vàng trị giá hơn 40 triệu USD, ngoài ra còn 2 triệu USD tiền mặt và 35 đồng hồ xa xỉ.

Ông David Rush cũng bị cáo buộc đã nói dối cơ quan tuyển dụng về lý lịch cá nhân trong gần hai thập niên, khi nhiều thông tin về học vấn và công việc bị cho là sai sự thật.

Theo tờ khai của FBI, từ tháng 11.2025 đến tháng 3.2026, ông Rush đã nhiều lần yêu cầu cấp kinh phí, bao gồm ngoại tệ và số vàng thỏi trị giá hàng chục triệu USD. Ông bị cáo buộc đã mang một phần kinh phí nêu trên về nhà để trục lợi cá nhân.

Hồ sơ tòa án không nêu rõ cơ quan nào đã tuyển dụng ông Rush, thế nhưng 2 nguồn tin nắm rõ về quá trình công tác của ông này xác nhận ông Rush làm việc cho CIA.

Vụ việc đã làm dấy lên những câu hỏi về tính hiệu quả trong quy trình kiểm tra lý lịch của chính phủ liên bang, vốn được thiết lập để đảm bảo các sĩ quan tình báo hoặc nhân viên chính phủ không phản bội lòng tin của công chúng hay làm gián điệp cho nước ngoài.

The Washington Post ngày 21 tiết lộ 2 nhân viên sứ quán Mỹ thiệt mạng trong vụ tai nạn ở Mexico liên quan chiến dịch chống ma túy thực chất là đặc vụ tình báo CIA.

