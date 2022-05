Mỹ cân nhắc đưa quân đặc nhiệm, thủy quân lục chiến bảo vệ sứ quán tại Ukraine

Mỹ đã sớm dời các nhân viên ngoại giao khỏi đại sứ quán ở Kyiv sang thành phố Lviv ở miền tây Ukraine khi Nga mở chiến dịch quân sự ngày 24.2. Tuy nhiên, sau khi chiến sự chuyển sang khu vực miền đông, đoàn ngoại giao Mỹ đã quay lại Kyiv vào ngày 8.5.

Theo tờ The Wall Street Journalngày 22.5, các quan chức quân sự và ngoại giao của Mỹ đang cân nhắc việc triển khai khoảng chục thành viên đặc nhiệm để bảo vệ an ninh cho ngoại giao đoàn, nhiệm vụ hiện do cơ quan an ninh của Bộ Ngoại giao đảm trách.





Bên cạnh đó, các quan chức cũng cân nhắc khôi phục đơn vị cảnh vệ thủy quân lục chiến Mỹ tại Kyiv, lực lượng bảo vệ an ninh cho các đại sứ quán Mỹ trên khắp thế giới.