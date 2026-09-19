Mỹ có dụng ý gì khi tuyên bố sở hữu vũ khí trong không gian?

Tuần này, hai quan chức cấp cao của quân đội Mỹ phụ trách mảng không gian đã đưa ra tuyên bố được xem là mạnh mẽ nhất từ trước đến nay, thừa nhận rằng Mỹ có vũ khí trên quỹ đạo.

Nhà báo Joey Roulette của hãng tin Reuters cho biết: “Chúng ta thực sự không biết cụ thể đó là những loại vũ khí nào; đây chủ yếu là một thông điệp nhằm khơi dậy phản ứng từ phía Nga và Trung Quốc”.

“Chưa có cường quốc nào trong số ba nước lớn - Nga, Trung Quốc và Mỹ - từng chính thức thừa nhận việc minh đã triển khai vũ khí vào không gian. Việc Mỹ tuyên bố sở hữu vũ khí trong không gian chủ yếu mang ý nghĩa về mặt ngôn từ và thông điệp truyền tải; đó là lời cảnh báo nhằm răn đe các đối thủ, ngăn chặn họ có những hành động gây hấn trong không gian”.

Theo ông Roulette, “Có rất nhiều loại vũ khí không gian khác nhau; đây là một lĩnh vực đang phát triển với nhiều đổi mới công nghệ diễn ra ngay lúc này. Phần lớn các thông tin về vũ khí đều được giữ bí mật, nhưng về cơ bản có hai loại chính”.

Trung tâm Tác chiến Liên hợp thuộc Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ tại Căn cứ Lực lượng Không gian Peterson, bang Colorado (Mỹ), ngày 27.1.2023 ẢNH: REUTERS

“Có các loại tàu vũ trụ, vệ tinh và vũ khí có khả năng hỗ trợ các hoạt động trên trái đất. Ví dụ như vệ tinh do thám, vệ tinh thông tin liên lạc, và có thể là cả những loại vũ khí nhắm mục tiêu về phía trái đất. Ngoài ra còn có các loại vũ khí không gian đối kháng không gian, chẳng hạn như vệ tinh có khả năng tấn công một vệ tinh khác. Một vệ tinh có thể tấn công vệ tinh khác bằng cách sử dụng hệ thống cánh tay cơ khí để tóm lấy mục tiêu, phun hóa chất làm hỏng cảm biến, hoặc thực hiện gây nhiễu tín hiệu”.

Từ phân tích của nhà báo Roulette, lĩnh vực vũ khí không gian hiện vẫn còn rất nhiều điểm chưa rõ ràng và phức tạp.

“Trung Quốc tuyên bố mình mong muốn Mỹ ủng hộ việc sử dụng không gian vũ trụ vì mục đích hòa bình, đồng thời khẳng định lập trường kiên định rằng không gian vũ trụ cần được sử dụng cho các mục đích hòa bình. Nga đưa ra tuyên bố có phần khác biệt, cho rằng Mỹ đang phớt lờ điều mà Moscow gọi là ‘những hậu quả thảm khốc của cuộc chạy đua vũ trang trong không gian’”.

“Chúng ta chưa rõ chính xác loại vũ khí nào đang được đề cập; đây thực chất chỉ là một phần trong những phát ngôn xoay quanh cuộc chạy đua vào không gian đang ngày càng nóng lên - vốn đã diễn ra trong vài năm qua ở lĩnh vực dân sự”.

“Đồng thời, đây cũng là một thời điểm đáng chú ý xét về khía cạnh quân sự trong không gian, gắn liền với sự cạnh tranh giữa Mỹ với Nga và Trung Quốc”.