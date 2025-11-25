Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Mỹ có quyết định đáng chú ý về tình hình Myanmar

Trí Đỗ
Trí Đỗ
25/11/2025 10:36 GMT+7

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chấm dứt quy chế bảo vệ pháp lý tạm thời (TPS) dành cho công dân Myanmar tại Mỹ.

Quyết định của Mỹ xuất phát từ kết luận rằng tình hình tại Myanmar đã cải thiện và những người Myanmar đã có thể trở về quốc gia Đông Nam Á này một cách an toàn, theo Reuters ngày 25.11.

Mỹ có quyết định đáng chú ý về tình hình Myanmar - Ảnh 1.

Chính quyền Tổng thống Trump hủy bỏ quyền tị nạn tạm thời cho công dân Myanmar đang sống tại Mỹ

ẢNH: REUTERS

Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Kristi Noem đã tham khảo ý kiến của các cơ quan chính phủ Mỹ và kết luận rằng TPS dành cho Myanmar không còn cần thiết nữa.

"Quyết định này khôi phục TPS về trạng thái ban đầu là tạm thời. Tình hình ở Myanmar đã được cải thiện đủ để công dân Myanmar có thể an toàn trở về nước, vì vậy chúng tôi sẽ chấm dứt TPS", theo bà Noem.

Bộ trưởng Noem cho hay thêm: "Myanmar đã đạt được những tiến bộ đáng kể về quản trị và ổn định, bao gồm việc chấm dứt tình trạng khẩn cấp, kế hoạch bầu cử tự do và công bằng, các thỏa thuận ngừng bắn thành công, và cải thiện quản trị địa phương, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công và hòa giải dân tộc".

Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ (DHS) cho hay chính quyền quân sự Myanmar đang tham gia đàm phán ngừng bắn với các nhóm vũ trang, trong đó Trung Quốc đóng vai trò trung gian.

Qua đó, quy chế TPS cho người Myanamr sẽ hết hiệu lực vào ngày 26.1.2026, ảnh hưởng đến khoảng 4.000 người. Myanmar ban đầu được chỉ định áp dụng TPS vào tháng 5.2021 dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden "dựa trên các điều kiện bất thường và tạm thời khiến công dân Myanmar không thể trở về nước an toàn".

Tuy nhiên, quyết định của Washington làm dấy lên lo ngại đối với cộng đồng người Myanmar tại Mỹ, trong bối cảnh tình hình trong nước vẫn bất ổn sau cuộc đảo chính quân sự năm 2021.

Liên Hiệp Quốc và nhiều tổ chức quốc tế cảnh báo cuộc bầu cử mà chính quyền quân sự dự định tổ chức vào cuối năm 2025, đầu 2026 khó có thể tự do, khi nhiều đảng đối lập bị cấm hoạt động và cựu lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi vẫn đang bị giam giữ.

Bộ Ngoại giao Mỹ hiện khuyến cáo người Mỹ không nên đi du lịch tới Myanmar vì "xung đột vũ trang, nguy cơ bất ổn dân sự" và "bắt giữ sai trái", theo AFP.

