Mỹ đang cân nhắc gửi tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine?

Hai quan chức Mỹ và một quan chức châu Âu nói với The New York Times rằng nội bộ chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang âm thầm cân nhắc cung cấp một số lượng nhỏ tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine.



ATACMS là tên viết tắt của Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân, có tầm tấn công đến 305 km. Đây là tên lửa đất đối đất có thể được phóng từ Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) M142 lẫn Hệ thống rốc két phóng loạt (MLRS) M270. Cả hai loại đều đã được phương Tây cung cấp cho Ukraine.

Tên lửa ATACMS được phóng thử nghiệm từ trường bắn ở bang New Mexico (Mỹ) hồi năm 2021 LỤC QUÂN MỸ

Mặc dù được phát triển từ thập niên 1980 nhưng chỉ có khoảng 4.000 quả ATACMS được sản xuất, theo một phát ngôn viên của nhà sản xuất Lockheed Martin. Số lượng tên lửa hạn chế này được Mỹ để dành cho các kế hoạch quân sự ở những điểm nóng khác.

Giới nghị sĩ đảng Cộng hòa đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Biden cung cấp ATACMS ngay lập tức cho Ukraine sau khi nước này khởi động cuộc phản công hồi tháng 6. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc vẫn giữ quan điểm rằng Ukraine chưa cần tên lửa này, một phần vì lo ngại có thể khiến xung đột leo thang.

Tuy nhiên, trong bối cảnh cuộc phản công của Ukraine tiến triển chậm, Mỹ có thể sẽ đảo ngược quan điểm, tương tự như đối với các vũ khí trước đó như hệ thống phòng không Patriot, xe tăng Abrams và đạn chùm.

Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin của The New York Times nhưng trong cuộc phỏng vấn hôm 7.7, điều phối viên truyền thông chiến lược John Kirby của Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng nói chưa có quyết định về tên lửa ATACMS.

Anh đã gửi tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow cho Ukraine từ tháng 5. Mới nhất, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 11.7 cam kết sẽ gửi cùng loại tên lửa này, nhưng Pháp gọi là SCALP. Tên lửa Storm Shadow/SCALP có bán kính tấn công 560 km nhưng phiên bản xuất khẩu được cung cấp cho Ukraine chỉ 250 km.

Tổng thống Macron giải thích rằng đã quyết định gửi tên lửa để cung cấp năng lực tấn công sâu cho Ukraine xét bối cảnh tình hình chiến sự và cuộc phản công của Kyiv.

Điện Kremlin đã phản ứng và gọi đây là "quyết định sai lầm" của Pháp, gây hệ lụy nghiêm trọng cho Ukraine vì Nga sẽ có biện pháp đáp trả.