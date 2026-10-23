Mỹ đặt hàng 850 chiếc F-35 trong 10 năm

Thỏa thuận ngày 22.10 khẳng định cam kết lâu dài của Washington đối với dòng máy bay tàng hình công nghệ cao F-35, theo AFP. Hai bên không tiết lộ giá trị cụ thể của thỏa thuận.

Thỏa thuận còn bao gồm các điều khoản liên quan phụ tùng, bảo dưỡng và đặt hàng cho khách hàng quốc tế. Để có được thỏa thuận, Lockheed Martin sẽ tài trợ 7 tỉ USD cho các dự án hỗ trợ dòng chiến đấu cơ này.

Lầu Năm Góc đồng ý mua thêm 850 chiến đấu cơ F-35

"Thỏa thuận khung" này - vốn được Lầu Năm Góc mô tả là nhằm "hiện đại hóa và mở rộng" chương trình F-35 - vẫn cần sự phê duyệt và cấp ngân sách từ Quốc hội Mỹ.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc đang nỗ lực đạt được các hợp đồng dài hạn (nhiều năm) nhằm mở rộng quy mô sản xuất vũ khí và củng cố nền tảng công nghiệp quốc phòng của Mỹ.

Ông Michael Duffey, Thứ trưởng Bộ Chiến tranh phụ trách mua sắm quốc phòng, cho biết trong thông báo của Lầu Năm Góc: "Chúng tôi đã thay đổi căn bản cách thức ổn định nền tảng công nghiệp quốc phòng Mỹ để có thể sản xuất với tốc độ và quy mô lớn".

Máy bay chiến đấu thế hệ 5 F-35 diễn tập "voi đi bộ" ẢNH: KHÔNG QUÂN MỸ

Trong một cuộc trao đổi với các nhà đầu tư, ông Jim Taiclet, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành (CEO) của Lockheed Martin, cho biết thỏa thuận "củng cố vai trò của dòng máy bay này như một loại tiêm kích chủ lực ở tuyến đầu của thế giới tự do trong nhiều năm tới".

F-35 - loại máy bay từng được các lực lượng của Mỹ sử dụng trong các hoạt động tác chiến - có 3 phiên bản, với mức giá có thể lên tới hơn 100 triệu USD mỗi chiếc.

F-35 là dự án hợp tác giữa Mỹ và một số quốc gia đồng minh, được đánh giá là một trong những loại máy bay quân sự tiên tiến nhất thế giới. Theo Lockheed Martin, hiện có hơn 1.375 chiếc F-35 đang được triển khai trên khắp thế giới.