Mỹ, Úc xác nhận lô linh kiện F-35 bị mất

Tuần trước, Politico đưa tin rằng một lô hàng linh kiện máy bay chiến đấu tàng hình F-35 được đưa từ Úc về Mỹ để sửa chữa hồi mùa hè đã bị chuyển hướng sang Hồng Kông và mất dấu. F-35 do hãng Lockheed Martin chế tạo, là một trong những chiến đấu cơ tiên tiến nhất của Mỹ và chỉ được xuất khẩu sang các nước đồng minh thân thiết.

Politico cho biết một đơn vị trung gian đã đại diện Lockheed Martin vận chuyển lô hàng bị mất.

Các chiến đấu cơ tàng hình F-35A của Úc ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG ÚC

Bộ Ngoại giao và Bộ Chiến tranh Mỹ báo cáo với quốc hội về vụ việc vào tháng 6, kích hoạt cuộc điều tra khẩn cấp của các ủy ban an ninh giữa lo ngại công nghệ nhạy cảm bị lọt vào tay nước ngoài.

Ngày 22.9, Lầu Năm Góc xác nhận đã bị mất một số linh kiện và nắm thông tin vụ mất linh kiện bị hỏng của chiến đấu cơ F-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles ngày 22.9 xác nhận đã biết về vụ việc và đang làm việc với phía Mỹ và Lockheed Martin để hỗ trợ điều tra, theo CNN. Ông Marles cho hay theo những gì ông biết thì không có linh kiện nhạy cảm nào nằm trong lô hàng bị mất, đồng thời tự tin rằng phía Úc đã xử lý lô hàng đúng quy trình.

"Xét cho cùng, đây là vấn đề của Mỹ và Lockheed với tư cách là nhà thầu chính và nhà thầu chịu trách nhiệm quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu", ông Marles nói.

"Chúng tôi đang tích cực làm việc với giới chức Mỹ và các đối tác công nghiệp nhằm thu hồi những linh kiện này, điều tra sự cố và thiết lập hàng rào bảo vệ nhằm tránh tái diễn trong tương lai", một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Úc nói với CNN, bổ sung rằng Canberra "cực kỳ nghiêm túc" trong việc bảo vệ các công nghệ mật và hạn chế xuất khẩu.

Lockheed Martin từ chối bình luận vì lý do an ninh nhưng nhấn mạnh tập đoàn tuân thủ đúng quy định do Bộ Chiến tranh và Cơ quan Hậu cần quốc phòng Mỹ đặt ra. "Các đội ngũ của chúng tôi xử lý mọi lô hàng với sự cẩn trọng và các biện pháp bảo vệ tối đa để đảm bảo tính toàn vẹn của chương trình F-35 và an ninh của các đối tác đồng minh của chúng tôi", Lockheed Martin tuyên bố.

Chính quyền Hồng Kông và Trung Quốc chưa bình luận về vụ việc.