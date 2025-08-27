Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Các nhà thầu quân sự vào tầm ngắm của chính quyền Mỹ

Thụy Miên
Thụy Miên
27/08/2025 06:55 GMT+7

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc khả năng tiến tới nắm giữ cổ phần của các nhà thầu quân sự, bao gồm Lockheed Martin, theo Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick hôm 26.8.

Các nhà thầu quân sự vào tầm ngắm của chính quyền Mỹ- Ảnh 1.

Một tiêm kích F-35A do Lockheed Martin sản xuất đang đáp xuống một con đường ở Phần Lan năm 2023

ảnh: reuters

“Họ đang nghĩ về khả năng đó", Bộ trưởng Lutnick xác nhận với Đài CNBC khi được hỏi liệu chính quyền Tổng thống Trump có đang cân nhắc việc sở hữu cổ phần của các nhà thầu quân sự Mỹ như Lockheed Martin, Boeing hoặc Palantir Technologies hay không.

"Có rất nhiều chuyện cần bàn về cách thức chúng ta tìm nguồn tài chính cho các hợp đồng mua vũ khí", theo ông, thêm rằng giới lãnh đạo Lầu Năm Góc đang thảo luận sôi nổi về quốc phòng. Bộ trưởng Lutnick cho hay hiện 97% doanh thu của Lockheed Martin đến từ chính phủ Mỹ.

Chứng kiến giá cổ phiếu tăng 1,6% theo sau phát biểu của Bộ trưởng Lutnick, Lockheed Martin cho biết tập đoàn tiếp tục mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Tổng thống Trump và chính quyền Washington nhằm tăng cường năng lực phòng thủ quốc gia.

Boeing từ chối bình luận, trong khi Palantir không trả lời yêu cầu phỏng vấn của phía báo chí.

Cổ phiếu Boeing tăng giá lên 2,8% và Palantir cũng chứng kiến sự tăng nhẹ khoảng 1% sau khi có tin Lầu Năm Góc muốn sở hữu cổ phiếu của các công ty này.

Phát biểu của Bộ trưởng Lutnick là ví dụ mới nhất cho thấy sự can thiệp mạnh mẽ của Nhà Trắng đối với lĩnh vực tư nhân, vốn là điều trước đây chỉ xảy ra trong thời chiến, hoặc khi cần giải cứu các công ty chiến lược gặp khó khăn về tài chính.

Hồi tuần trước, chính quyền liên bang thông báo đã mua khoảng 10% cổ phần của nhà sản xuất chip Intel.

Ông William Hartung, chuyên gia của Viện Quincy về Trách nhiệm Quốc gia (trụ sở Washington D.C), mô tả động thái của chính phủ là ý tưởng không mấy hay ho. Theo ông, điều này có thể khiến chính phủ trong tương lai có thể đặt lợi ích tài chính của Lockheed Martin lên trên những cân nhắc chiến lược lẽ ra phải quan trọng hơn.

"Chúng ta cần có khoảng cách phù hợp giữa chính phủ và các công ty mà họ cần giám sát", theo chuyên gia.

Xem thêm bình luận