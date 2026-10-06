Mỹ lần đầu điều tiêm kích tàng hình F-35 tập trận tại Ấn Độ

Theo South China Morning Post ngày 6.10, Mỹ triển khai 6 tiêm kích F-35 Lightning II cùng hơn 200 quân nhân tham gia cuộc tập trận đa quốc gia Tarang Shakti 2026 tại căn cứ không quân Jodhpur, bang Rajasthan của Ấn Độ.

Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ Sergio Gor xác nhận hoạt động diễn ra từ ngày 26.9 - 12.10, cách biên giới Pakistan khoảng 200 km, với sự tham gia của nhiều nước, gồm Úc, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Pháp, Đức, Sri Lanka và Bangladesh.

Một chiếc F-35 Lightning II của Mỹ (trái) bay cùng với một chiếc HAL Tejas của Ấn Độ trong cuộc tập trận Tarang Shakti 2026 ẢNH: Indian Air Force/Facebook

Giới chuyên gia nhận định đây là cơ hội hiếm có để không quân Ấn Độ tìm hiểu cách vận hành máy bay chiến đấu thế hệ 5, đồng thời đánh giá khả năng phối hợp giữa F-35 với các dòng tiêm kích đang có trong biên chế như Rafale, Su-30MKI và Tejas.

Ông Sushant Singh, chuyên gia nghiên cứu Nam Á tại Đại học Yale (Mỹ), cho rằng hoạt động này thể hiện mức độ tin cậy và hợp tác quân sự giữa Mỹ và Ấn Độ, đồng thời giúp New Delhi đối chiếu mô hình tác chiến không quân kết nối mạng của phương Tây với đội bay sử dụng công nghệ Nga, Pháp và nội địa.

Theo chuyên gia Sameer Patil thuộc Viện nghiên cứu Observer Research Foundation (Ấn Độ), phía New Delhi đặc biệt quan tâm đến khả năng tàng hình và hiệu suất hoạt động của F-35, trong bối cảnh chương trình phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 5 nội địa AMCA đang gặp khó khăn về công nghệ chế tạo và động cơ.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý Mỹ khó tiết lộ toàn bộ năng lực của dòng tiêm kích hiện đại này. Ông Olli Pekka Suorsa, chuyên gia an ninh tại Học viện Rabdan (UAE), cho rằng F-35 có thể được gắn thiết bị phản xạ radar nhằm che giấu đặc tính tàng hình thực tế. Mỹ cũng được cho là sẽ hạn chế phô diễn các năng lực tác chiến điện tử nhạy cảm.

Tuy vậy, các phi công Ấn Độ vẫn có thể quan sát khả năng cơ động, phương thức vận hành và phối hợp tác chiến của F-35. Ngược lại, phía Mỹ cũng có dịp tập luyện cùng tiêm kích Su-30MKI và hệ thống phòng không S-400 do Nga phát triển mà Ấn Độ đang sử dụng.

Năm 2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề cập khả năng bán F-35 cho Ấn Độ. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng quan hệ quốc phòng lâu đời giữa Ấn Độ - Nga vẫn là trở ngại lớn đối với triển vọng này.

Ấn Độ đối thoại với Nga - Ukraine để giải quyết xung đột

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Ấn còn bất đồng về thuế quan, việc New Delhi nhập khẩu dầu Nga và một số vấn đề an ninh khu vực.

Tuy nhiên, theo chuyên gia Patil, hợp tác mua bán vũ khí giữa 2 nước dường như không bị ảnh hưởng, thể hiện qua việc Ấn Độ mua tên lửa chống tăng dẫn đường FGM-148 Javelin của Mỹ hồi tháng 8. "Dù vẫn tồn tại một số bất đồng, 2 nước có chung nhận thức về các mối đe dọa tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", ông nhận định.

Việc F-35 tham gia tập trận cho thấy 2 nước muốn bảo đảm quan hệ quân sự không bị chi phối hoàn toàn bởi những biến động ngoại giao, theo ông Singh.