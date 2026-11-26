Bộ Công thương cho biết, phạm vi kết luận sơ bộ lần này áp dụng đối với 14/16 nền kinh tế thuộc diện điều tra của USTR, gồm: Việt Nam, Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Singapore, Thụy Sĩ, Indonesia, Malaysia, Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Bangladesh, Nhật Bản và Ấn Độ.

Mỹ đề xuất thuế bổ sung tối đa 35% cho hàng hóa các ngành chế biến, chế tạo nhập khẩu từ Việt Nam ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Trong đó, USTR đề xuất mức thuế bổ sung tối đa có thể áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam là 35%. Đồng thời, USTR đề xuất danh mục 2.121 mặt hàng theo mã HS 8 số được miễn trừ khỏi biện pháp thuế này.

Theo USTR, mức thuế bổ sung đang đề xuất có thể điều chỉnh giảm xuống 20% nếu Việt Nam và Mỹ đạt được Hiệp định thương mại đối ứng, cân bằng và công bằng. Ngoài ra, mức thuế cũng có thể được điều chỉnh để tính đến các khoản thuế hiện hành đang áp dụng căn cứ theo Mục 301 và Mục 232.

Bộ Công thương nêu rõ, việc USTR ban hành kết luận sơ bộ và đưa ra mức thuế tối đa chỉ là bước đi theo trình tự pháp luật của Mỹ, mức thuế bổ sung 35% đang là đề xuất, chưa có hiệu lực ngay và chưa áp dụng chính thức.

USTR sẽ tiếp nhận ý kiến, tham vấn với các bên trước khi ra quyết định cuối cùng về mức thuế, cơ chế áp thuế, mối liên hệ với các sắc thuế khác cũng như diện mặt hàng miễn trừ.

Theo lộ trình, USTR mở phiên điều trần công khai đối với kết luận sơ bộ bắt đầu từ ngày 25.1.2027. Dự kiến Mỹ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng sớm nhất vào tháng 2.2027 và muộn nhất là ngày 11.3.2027.

Mức thuế tại quyết định cuối cùng có thể thấp hơn mức tối đa đề xuất nếu USTR xác định có tiến triển đáng kể hoặc giải pháp thỏa đáng từ kết quả đàm phán song phương.

Việt Nam tiếp tục đàm phán để giảm thuế bổ sung

Bộ Công thương khẳng định, trong thời gian qua Việt Nam đưa ra nhiều cam kết trong đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng với Mỹ; chủ động triển khai các biện pháp cải cách quan trọng nhằm giải quyết các quan tâm của Mỹ.

Cụ thể, ngày 21.11, Chính phủ ban hành Nghị quyết về kế hoạch tổng thể quản trị xuất siêu và phòng tránh các rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế giai đoạn 2026 - 2030, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương nhằm quản trị xuất siêu song phương theo hướng chủ động, bền vững; hài hòa giữa mở rộng xuất khẩu và tăng cường nhập khẩu phục vụ sản xuất; nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng hàng xuất khẩu.

Nghị quyết yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phòng tránh dư thừa công suất, ngăn chặn lẩn tránh, chuyển tải bất hợp pháp, gian lận xuất xứ và kiểm soát chặt quy định cấm hàng hóa sử dụng lao động cưỡng bức...

Cùng với tiến trình đàm phán song phương, đây là những cơ sở quan trọng để Mỹ cân nhắc áp dụng mức thuế thấp hơn mức đề xuất sơ bộ.

Thời gian tới, Bộ Công thương sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham gia đầy đủ quy trình điều tra tiếp theo của USTR như: đăng ký, phát biểu và trả lời câu hỏi tại phiên điều trần công khai; xây dựng và nộp các bản bình luận phản biện đối với kết luận sơ bộ cũng như các cáo buộc chưa chính xác.

Ngoài ra, Bộ Công thương tiếp tục tham vấn với các cơ quan chức năng của Mỹ và nỗ lực hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng trong thời gian sớm nhất.