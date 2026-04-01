Mỹ điều tàu sân bay thứ 3 đến Trung Đông, ông Trump phát tín hiệu mới

Thông báo trên được đưa ra sau khi Hải quân Mỹ cho hay tàu sân bay USS George H.W. Bush đã rời căn cứ hải quân Norfolk ở bang Virginia hôm 31.3, bắt đầu đợt triển khai mới nhất.

Hải quân Mỹ không cung cấp chi tiết về điểm đến của tàu sân bay USS George H.W. Bush. Trong khi đó, tờ The Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho hay tàu sân bay USS George H.W. Bush và các tàu chiến đi kèm đang được triển khai đến Trung Đông, gia nhập các nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln và USS Gerald R. Ford trong khu vực.

Giới chức nói rằng Mỹ có thể sẽ có 3 tàu sân bay trong khu vực trong tương lai gần. Hải quân Mỹ từ chối bình luận về các hoạt động trong tương lai, theo The Wall Street Journal.

Cũng trong ngày 31.3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ có thể chấm dứt các cuộc tấn công vào Iran trong vòng 2-3 tuần và Tehran không cần phải đạt được thỏa thuận như một điều kiện tiên quyết để cuộc xung đột kết thúc, theo Reuters.

Phát ngôn này cho thấy có những những tuyên bố đôi khi mâu thuẫn từ Washington về cách cuộc chiến có thể kết thúc. Cuộc xung đột đã ở tuần thứ 5, khiến hàng ngàn người chết, lan rộng khắp khu vực, làm gián đoạn nguồn cung năng lượng và có thể đẩy nền kinh tế toàn cầu vào khủng hoảng.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nói rằng Tổng thống Trump sẵn sàng đạt được thỏa thuận với Iran để chấm dứt cuộc chiến. Ông Hegseth nhấn mạnh các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra và ngày càng được củng cố, nhưng Mỹ sẵn sàng tiếp tục chiến đấu nếu Iran không tuân thủ.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm 31.3 đã đáp trả bằng một lời đe dọa mới đối với các công ty Mỹ trong khu vực. Lực lượng này liệt kê 18 công ty Mỹ sẽ bị nhắm mục tiêu từ khuya 1.4 (giờ VN), theo Reuters.

Khi được hỏi liệu có lo ngại về những mối đe dọa đối với các công ty hay không, Tổng thống Trump trả lời là không. Ông nói về Iran: "Họ chẳng còn gì để mà đe dọa nữa".