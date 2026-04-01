Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ điều tàu sân bay thứ 3 đến Trung Đông, ông Trump phát tín hiệu mới

Văn Khoa
01/04/2026 08:26 GMT+7

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 31.3 thông báo tàu sân bay USS George H.W. Bush sẽ khởi hành đến Trung Đông cùng với một đội tàu hỗ trợ đi kèm, theo tờ New York Post.

Thông báo trên được đưa ra sau khi Hải quân Mỹ cho hay tàu sân bay USS George H.W. Bush đã rời căn cứ hải quân Norfolk ở bang Virginia hôm 31.3, bắt đầu đợt triển khai mới nhất.

Mỹ điều tàu sân bay thứ 3 đến Trung Đông - Ảnh 1.

Tàu sân bay Mỹ USS George H.W. Bush rời căn cứ hải quân Norfolk ở bang Virginia vào ngày 31.3

Ảnh: Hải quân Mỹ

Hải quân Mỹ không cung cấp chi tiết về điểm đến của tàu sân bay USS George H.W. Bush. Trong khi đó, tờ The Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho hay tàu sân bay USS George H.W. Bush và các tàu chiến đi kèm đang được triển khai đến Trung Đông, gia nhập các nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln và USS Gerald R. Ford trong khu vực.

Giới chức nói rằng Mỹ có thể sẽ có 3 tàu sân bay trong khu vực trong tương lai gần. Hải quân Mỹ từ chối bình luận về các hoạt động trong tương lai, theo The Wall Street Journal.

Cũng trong ngày 31.3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ có thể chấm dứt các cuộc tấn công vào Iran trong vòng 2-3 tuần và Tehran không cần phải đạt được thỏa thuận như một điều kiện tiên quyết để cuộc xung đột kết thúc, theo Reuters.

Ông Trump có thể ngừng chiến dịch Iran dù không giải tỏa eo biển Hormuz?

Phát ngôn này cho thấy có những những tuyên bố đôi khi mâu thuẫn từ Washington về cách cuộc chiến có thể kết thúc. Cuộc xung đột đã ở tuần thứ 5, khiến hàng ngàn người chết, lan rộng khắp khu vực, làm gián đoạn nguồn cung năng lượng và có thể đẩy nền kinh tế toàn cầu vào khủng hoảng.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nói rằng Tổng thống Trump sẵn sàng đạt được thỏa thuận với Iran để chấm dứt cuộc chiến. Ông Hegseth nhấn mạnh các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra và ngày càng được củng cố, nhưng Mỹ sẵn sàng tiếp tục chiến đấu nếu Iran không tuân thủ.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm 31.3 đã đáp trả bằng một lời đe dọa mới đối với các công ty Mỹ trong khu vực. Lực lượng này liệt kê 18 công ty Mỹ sẽ bị nhắm mục tiêu từ khuya 1.4 (giờ VN), theo Reuters.

Khi được hỏi liệu có lo ngại về những mối đe dọa đối với các công ty hay không, Tổng thống Trump trả lời là không. Ông nói về Iran: "Họ chẳng còn gì để mà đe dọa nữa".

Tin liên quan

Iran tuyên bố phóng tên lửa vào tàu sân bay Mỹ

Quân đội Iran ngày 25.3 tuyên bố đã phóng tên lửa hành trình vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln, cảnh báo sẽ có thêm các vụ phóng tên lửa khi các tàu thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ tiến vào tầm bắn.

Iran tuyên bố tấn công tàu sân bay, Mỹ nói đánh chìm chiến hạm Iran

Tình hình Trung Đông mới nhất sáng 1.4: Iran dọa đánh nhiều tập đoàn công nghệ Mỹ

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ Iran tàu sân bay thứ 3 USS George H.W. Bush Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận