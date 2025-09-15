Mỹ điều tiêm kích F-35 đến Puerto Rico

Máy bay F-35 của Mỹ hạ cánh xuống căn cứ quân sự ở Puerto Rico hôm 13.9. ảnh: REUTERS

Động thái này được tiến hành trong bối cảnh Venezuela ngày 13.9 cáo buộc binh sĩ trên chiến hạm Mỹ tự ý khám xét một tàu cá trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này. AFP dẫn lời Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil cho hay một tàu chở 9 ngư dân đánh bắt cá ngừ đã bị tàu khu trục USS Jason Dunham của Mỹ bắt giữ "một cách bất hợp pháp và thù địch" trong suốt 8 giờ hôm 12.9. Ông Yvan Gil cũng cáo buộc Mỹ tìm cách "khiêu khích để biện minh cho leo thang quân sự tại Caribbean", đồng thời khẳng định Venezuela sẽ bảo vệ chủ quyền trước mọi hành động bất hợp pháp và phi lý.

Bình luận về sự vụ trên, một quan chức Mỹ nói với ABC News rằng đội tuần tra thuộc lực lượng tuần duyên Mỹ, được triển khai trên khu trục hạm USS Jason Dunham, đã nhận lệnh lục soát ma túy trên chiếc tàu cá dựa trên thông tin tình báo, nhưng cuối cùng không tìm thấy chứng cứ. Giới chức Mỹ cũng khẳng định con tàu khi đó ở vùng biển quốc tế và bác bỏ cáo buộc họ giữ các ngư dân trong 8 giờ.

Tương quan quân sự Mỹ - Venezuela: Một trời một vực?

Những diễn biến trên xảy ra chưa đầy 2 tuần sau khi Mỹ tuyên bố bắn nổ một tàu chở ma túy ở vùng biển Caribbean. Mỹ cho biết trên tàu khi đó có 11 thành viên băng nhóm ma túy Tren de Aragua. Phía Venezuela bác bỏ tuyên bố của Mỹ, gọi vụ tập kích là "hành vi giết người ngoài vòng pháp luật". Mỹ cũng triển khai lực lượng hải quân lớn ở Caribbean với lý do chống các băng nhóm tội phạm ma túy, trong khi Venezuela chỉ trích các động thái này.



