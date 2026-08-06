Mỹ điều tra vụ máy bay cất cánh gần trực thăng chở Tổng thống Trump

Tổng thống Trump không gặp nguy hiểm nhưng vụ việc làm dấy lên những câu hỏi nghiêm trọng về lý do chiếc máy bay chở khách vẫn được phép cất cánh khi Marine One (trực thăng chở tổng thống) đang ở gần. Thông thường, hoạt động bay thương mại sẽ bị tạm dừng trong những thời điểm như vậy, theo Reuters.

Trực thăng chở Tổng thống Donald Trump, Marine One, cất cánh từ bãi cỏ Ellipse Nhà Trắng ngày 4.8 ẢNH: REUTERS

Sau vụ va chạm giữa một trực thăng quân sự và một máy bay thương mại hồi tháng 1.2025 khiến 67 người thiệt mạng, FAA đã cấm trực thăng và máy bay phản lực thương mại hoạt động đồng thời trong khu vực quanh sân bay quốc gia Reagan Washington.

Trong thông cáo ngày 5.8, FAA cho biết: "Dựa trên đánh giá an toàn sơ bộ, đã xảy ra tình trạng mất khoảng cách an toàn trong thời gian ngắn, sau đó hai máy bay tiếp tục di chuyển ra xa nhau".

Theo hai nguồn tin của Reuters, trực thăng Marine One cất cánh từ Nhà Trắng vào chiều 4.8, nhưng kiểm soát không lưu đã không tạm dừng các chuyến bay thương mại tại sân bay Reagan Washington như quy định được ban hành từ năm ngoái sau vụ tai nạn.

Theo quy định của FAA, các máy bay phải duy trì khoảng cách tối thiểu 1,5 dặm (2,4 km) theo phương ngang và 500 feet (152 mét) theo phương thẳng đứng khi hoạt động gần sân bay.

FAA cho biết kiểm soát viên không lưu đã liên lạc với cả phi công máy bay thương mại và phi công Marine One trong thời điểm xảy ra tình trạng mất khoảng cách an toàn.

Theo nhóm phóng viên tháp tùng tổng thống, trực thăng của ông Trump cất cánh từ khu vực Ellipse gần Nhà Trắng vào khoảng 14 giờ 33 phút (giờ miền đông Mỹ) để bay tới căn cứ liên hợp Andrews, trước khi tiếp tục hành trình đến Los Angeles.

Nguồn tin thứ nhất cho biết chuyến bay Envoy Air 3742 là chiếc máy bay liên quan đến sự cố với Marine One. Đây là máy bay Embraer E170, cất cánh lúc 14 giờ 34 phút và đang trên đường tới Pensacola, bang Florida. Envoy Air là công ty con do American Airlines sở hữu hoàn toàn.

Một chiếc máy bay khác là Embraer E175 (chuyến bay Republic 4700) khi đó đang cách sân bay Reagan Washington khoảng 4,8 km đã được đổi hướng bay như một biện pháp phòng ngừa.

Chiếc E175 hoạt động cho American Airlines, cất cánh từ Raleigh-Durham, đã bay vòng quanh sân bay trước khi hạ cánh lúc 14 giờ 52 phút, theo dữ liệu của FlightAware.

Cả trực thăng của ông Trump và chiếc máy bay chở khách của Envoy Air đều hạ cánh an toàn.

Hai nguồn tin cho biết FAA đang lên kế hoạch thành lập một nhóm rà soát an toàn để điều tra vụ việc. Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) cho biết sẽ điều tra vụ việc.