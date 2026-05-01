Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Mỹ đổ 700 tỉ USD vào AI gây áp lực lớn lên Trung Quốc

Khương Nha
01/05/2026 16:52 GMT+7

Các công ty công nghệ lớn của Mỹ đang chi khoảng 700 tỉ USD cho vốn đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), cao gấp nhiều lần so với khoảng 105 tỉ USD tại Trung Quốc.

Theo SCMP, đầu tư vào AI của các công ty công nghệ Mỹ tiếp tục tăng vọt, vượt xa các khoản đầu tư từ các đối thủ Trung Quốc. 

Cụ thể, trong năm nay, các công ty công nghệ lớn nhất của Mỹ đang chi hơn 700 tỉ USD cho AI. Con số này tăng đột biến một phần do chi phí bộ nhớ tăng cao và nhu cầu ngày lớn đối với các ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Hôm 30.4, cả Google và Microsoft đều cho biết tổng chi tiêu vốn cả năm của họ sẽ đạt khoảng 190 tỉ USD, trong khi Meta Platforms nâng ước tính chi tiêu vốn năm nay lên 145 tỉ USD. Amazon giữ nguyên dự báo so với năm ngoái ở mức 200 tỉ USD.

Ảnh minh họa về mô hình trí tuệ nhân tạo tại triển lãm công nghệ Gitex Asia 2025

ẢNH: KHƯƠNG NHA

Theo các nhà phân tích, chi tiêu cho AI của các công ty công nghệ Trung Quốc chỉ chiếm một phần nhỏ so với Mỹ. Tuần trước, một báo cáo nghiên cứu của Morgan Stanley cho thấy các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây Trung Quốc có thể sẽ chi khoảng 105 tỉ USD trong năm nay.

Năm ngoái, vốn đầu tư vào AI của các ông lớn internet Trung Quốc đạt 400 tỉ nhân dân tệ (59 tỉ USD), bằng khoảng một phần mười so với các đối thủ Mỹ, theo báo cáo của Wei Xiong, nhà phân tích ngành internet Trung Quốc thuộc UBS.

Bất chấp mức chi tiêu "thận trọng" này, các công ty Trung Quốc đã phát triển được các mô hình AI quy mô lớn có chất lượng tương đương với các mô hình của Mỹ, Xiong lưu ý.

"Quy mô đầu tư vào trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc không thể so sánh trực tiếp với các trung tâm điện toán đám mây lớn của Mỹ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các mô hình của Trung Quốc không tạo ra lợi nhuận kinh doanh tương đương trên thị trường", Tilly Zhang, nhà phân tích chính sách công nghệ và công nghiệp Trung Quốc tại công ty nghiên cứu Gavekal, cho biết.

Bà cho biết, do gặp phải những hạn chế trong việc mua các chip tiên tiến và đắt tiền nhất của Mỹ để đào tạo và sử dụng thương mại cho trí tuệ nhân tạo, các công ty Trung Quốc đã dựa nhiều hơn vào việc cải tiến phần mềm và thuật toán.

Tin liên quan

Tham vọng AI của Trung Quốc được ươm mầm từ học sinh tiểu học

Trung Quốc nuôi tham vọng tự chủ công nghệ AI bằng cách đưa những mô hình trí tuệ nhân tạo "made in China" vào môi trường học đường.

Cách nhà sản xuất bồn vệ sinh Toto kiếm bộn tiền từ chip và AI?

Rò rỉ dự án 'Phone-AI' của OpenAI với tham vọng soán ngôi Apple và Google

Khám phá thêm chủ đề

trí tuệ nhân tạo AI AI Trung Quốc Cuộc đua AI
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận