Thế giới

Mỹ đột ngột hủy đợt triển khai 4.000 binh sĩ đến Ba Lan

Vi Trân
14/05/2026 08:01 GMT+7

Lục quân Mỹ đột ngột hủy đợt triển khai hơn 4.000 binh sĩ đến Ba Lan bất chấp một phần lực lượng đã đi đến nơi.

Ngày 13.5, Lục quân Mỹ đột ngột thông báo hủy đợt triển khai hơn 4.000 binh sĩ và trang thiết bị liên quan đến Ba Lan. Lực lượng được triển khai là binh sĩ thuộc Nhóm chiến đấu Lữ đoàn bọc thép số 2, Sư đoàn Kỵ binh 1.

Theo Defense News, Lục quân Mỹ không nêu lý do hủy trong khi Bộ Chiến tranh cũng từ chối bình luận. Trong cuộc điều trần tại quốc hội ngày 12.5, Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll và Phó tham mưu trưởng Lục quân Christopher LaNeve đều không nhắc đến quyết định này.

Quyết định triển khai được đưa ra vào tháng 3. Hôm 1.5, đơn vị đã tổ chức lễ thượng cờ, nghi thức truyền thống trước mỗi đợt triển khai. Chuyên san Task and Purpose cho hay một phần đơn vị đã đến Ba Lan và giờ được lệnh quay về nước.

Đơn vị này đóng quân gần Fort Hood, bang Texas, được triển khai đến châu Âu theo đợt luân chuyển quân định kỳ được lên kế hoạch trước. Nhiệm vụ là hỗ trợ chiến dịch Quyết tâm Đại Tây Dương, củng cố lực lượng NATO tại khu vực Trung và Đông Âu.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Nhà Trắng vừa công bố kế hoạch rút 5.000 quân khỏi châu Âu. Người phát ngôn Bộ Chiến tranh Sean Parnell cho biết Bộ trưởng Pete Hegseth ra quyết định sau khi đánh giá nhu cầu và tình hình thực địa.

Quyết định sẽ đưa số binh sĩ Mỹ tại châu Âu về mức trước năm 2022, trước thời điểm Nga bắt đầu chiến sự tại Ukraine.

Hiện nay, hơn 10.000 binh sĩ Mỹ đang đóng quân tại Ba Lan theo diện luân phiên.

