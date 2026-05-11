Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Cựu Bộ trưởng bị Ba Lan truy nã chạy sang Mỹ

Vi Trân
Vi Trân
11/05/2026 09:34 GMT+7

Ông Zbigniew Ziobro, cựu Bộ trưởng Tư pháp hiện đang bị Ba Lan, đã bỏ chạy sang Mỹ sau khi được Tổng thống Mỹ Donald Trump cấp visa.

Ông Ziobro bị Ba Lan truy nã vì cáo buộc sử dụng quỹ công sai mục đích và dùng phần mềm gián điệp Pegasus để theo dõi các đối thủ chính trị. Ông nhất quyết bác bỏ cáo buộc và gọi cuộc điều tra là màn trả thù chính trị của Thủ tướng Donald Tusk, theo tờ Politico ngày 10.5.

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan bị truy nã bỏ chạy sang Mỹ - Ảnh 1.

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan Zbigniew Ziobro, đảng viên PiS, tại trụ sở đài TV Republika ở Warsaw khi bị cảnh sát bắt giữ hồi tháng 1.2025

ẢNH: REUTERS

Ông Ziobro đã tị nạn ở Hungary từ năm 2025 nhờ được cựu Thủ tướng Hungary Viktor Orban cấp quyền tị nạn. Tuy nhiên, diễn biến thay đổi sau khi ông Orban thất bại trong cuộc bầu cử hồi tháng 4, chấm dứt 16 năm cầm quyền. Tân Thủ tướng Hungary Peter Magyar đã tuyên bố sẽ khởi động tiến trình dẫn độ ông Ziobro sau khi nắm quyền. Ông Magyar nhậm chức vào ngày 9.5.

Trong cuộc phỏng vấn với đài TV Republika tối 10.5, cựu Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan bị truy nã xác nhận ông đã đến Mỹ. "Nước Mỹ là tự do. Sự tự do mà bạn có thể chiến đấu để giành được", ông nói.

Hãng truyền thông Onet của Ba Lan cho biết ông Ziobro đã được cấp visa Mỹ với tư cách là phóng viên của TV Republika, đài có liên hệ thân hữu với ông Ziobro và đảng PiS của ông. Còn theo nhật báo Gazeta Wyborcza, đích thân Tổng thống Trump đã phê chuẩn cấp visa cho ông Ziobro bất chấp sự phản đối của Ngoại trưởng Marco Rubio và Đại sứ Mỹ tại Ba Lan Tom Rose. Ông Trump là đồng minh chính trị của cựu Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Trong cuộc phỏng vấn, TV Republika thông báo đã thuê ông Ziobro làm nhà bình luận chính trị tại Mỹ. Ông Ziobro cho rằng những cáo buộc nhắm vào ông là ngụy tạo và nhấn mạnh sẽ chiến đấu để phản đối việc dẫn độ trước tòa án Mỹ thay vì trở về Ba Lan.

Trong khi đó, đương kim Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan Waldemar Zurek ngày 10.5 tuyên bố sẽ khởi động tiến trình dẫn độ ông Ziobro, cho biết thêm rằng hộ chiếu Ba Lan của cựu Bộ trưởng Tư pháp bị truy nã đã bị hủy bỏ.

Tin liên quan

Chính phủ Ba Lan nhận 'gáo nước lạnh' sau bầu cử

Chính phủ Ba Lan nhận 'gáo nước lạnh' sau bầu cử

Chiến thắng của ứng viên tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki có thể không phải điều mà chính phủ cầm quyền mong đợi.

Bầu Tổng thống Ba Lan: Kết quả sát nút, ứng viên dân tộc chủ nghĩa khả năng thắng

Đảng cầm quyền Ba Lan bị tấn công mạng trước thềm bầu cử tổng thống

Khám phá thêm chủ đề

cựu Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan bị truy nã Zbigniew Ziobro Ba Lan Dẫn độ Hungary Mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận