Cựu Bộ trưởng bị Ba Lan truy nã chạy sang Mỹ

Ông Ziobro bị Ba Lan truy nã vì cáo buộc sử dụng quỹ công sai mục đích và dùng phần mềm gián điệp Pegasus để theo dõi các đối thủ chính trị. Ông nhất quyết bác bỏ cáo buộc và gọi cuộc điều tra là màn trả thù chính trị của Thủ tướng Donald Tusk, theo tờ Politico ngày 10.5.

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan Zbigniew Ziobro, đảng viên PiS, tại trụ sở đài TV Republika ở Warsaw khi bị cảnh sát bắt giữ hồi tháng 1.2025 ẢNH: REUTERS

Ông Ziobro đã tị nạn ở Hungary từ năm 2025 nhờ được cựu Thủ tướng Hungary Viktor Orban cấp quyền tị nạn. Tuy nhiên, diễn biến thay đổi sau khi ông Orban thất bại trong cuộc bầu cử hồi tháng 4, chấm dứt 16 năm cầm quyền. Tân Thủ tướng Hungary Peter Magyar đã tuyên bố sẽ khởi động tiến trình dẫn độ ông Ziobro sau khi nắm quyền. Ông Magyar nhậm chức vào ngày 9.5.

Trong cuộc phỏng vấn với đài TV Republika tối 10.5, cựu Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan bị truy nã xác nhận ông đã đến Mỹ. "Nước Mỹ là tự do. Sự tự do mà bạn có thể chiến đấu để giành được", ông nói.

Hãng truyền thông Onet của Ba Lan cho biết ông Ziobro đã được cấp visa Mỹ với tư cách là phóng viên của TV Republika, đài có liên hệ thân hữu với ông Ziobro và đảng PiS của ông. Còn theo nhật báo Gazeta Wyborcza, đích thân Tổng thống Trump đã phê chuẩn cấp visa cho ông Ziobro bất chấp sự phản đối của Ngoại trưởng Marco Rubio và Đại sứ Mỹ tại Ba Lan Tom Rose. Ông Trump là đồng minh chính trị của cựu Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Trong cuộc phỏng vấn, TV Republika thông báo đã thuê ông Ziobro làm nhà bình luận chính trị tại Mỹ. Ông Ziobro cho rằng những cáo buộc nhắm vào ông là ngụy tạo và nhấn mạnh sẽ chiến đấu để phản đối việc dẫn độ trước tòa án Mỹ thay vì trở về Ba Lan.

Trong khi đó, đương kim Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan Waldemar Zurek ngày 10.5 tuyên bố sẽ khởi động tiến trình dẫn độ ông Ziobro, cho biết thêm rằng hộ chiếu Ba Lan của cựu Bộ trưởng Tư pháp bị truy nã đã bị hủy bỏ.