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Thế giới

Mỹ đưa Syria khỏi danh sách bảo trợ khủng bố

Trí Đỗ
Trí Đỗ

Mỹ ngày 8.7 tuyên bố sẽ đưa Syria ra khỏi danh sách "quốc gia bảo trợ khủng bố", chấm dứt quy chế đã áp dụng với Damascus từ năm 1979, theo Reuters.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gọi đây là bước đi lịch sử của Tổng thống Donald Trump, nhằm tạo cơ hội cho người dân Syria tái thiết đất nước. Theo ông Rubio, việc dỡ bỏ quy chế này sẽ mở đường cho thương mại và đầu tư quốc tế, giúp Syria bước sang một chương mới. Ông cho biết quyết định được đưa ra sau khi Syria cam kết không ủng hộ các hành động khủng bố quốc tế trong tương lai.

Mỹ đưa Syria khỏi danh sách bảo trợ khủng bố - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp lãnh đạo Syria Ahmad al-Sharaa tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8.7.2026.

ẢNH: AP

Theo AFP, quyết định sẽ có hiệu lực sau 45 ngày, trừ khi quốc hội Mỹ ngăn chặn - kịch bản được đánh giá khó xảy ra. Thông báo được đưa ra trong lúc Tổng thống Trump gặp lãnh đạo Syria Ahmed al-Sharaa tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8.7. 

Bộ Ngoại giao Syria cùng ngày hoan nghênh quyết định của Mỹ, tuyên bố động thái này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ Syria - Mỹ dựa trên đối thoại, tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung.

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