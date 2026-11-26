Gói bán thiết bị bảo trì F-16 nói trên trị giá 622 triệu USD, do các đối tác châu Âu tài trợ. Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay nguồn kinh phí đến từ Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy, đồng thời khẳng định "không có bất kỳ khoản ngân sách nào từ phía Mỹ liên quan đến thương vụ này".

Một chiếc F-16 bay trên bầu trời thủ đô Kyiv của Ukraine vào ngày 18.8.2026 Ảnh: AFP

Trong thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ còn nhấn mạnh: "Thương vụ này sẽ giúp Ukraine nâng cao năng lực đối phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai, thông qua việc tăng cường khả năng tự vệ và thực hiện các nhiệm vụ an ninh khu vực nhờ năng lực phòng không mạnh mẽ hơn".

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Ukraine cũng như Nga đối với thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Trong tháng trước, tờ The Wall Street Journal đưa tin tình trạng chậm trễ trong công tác bảo dưỡng cùng sự thiếu hụt linh kiện đã khiến hơn một nửa đội bay của Ukraine phải ngừng hoạt động. Cũng theo tờ báo này, toàn bộ số máy bay do Mỹ sản xuất mà Ukraine sở hữu có thể rơi vào tình trạng tương tự vào cuối năm nay.

Các quan chức Ukraine phủ nhận việc đội bay của họ đang gặp phải những vấn đề nghiêm trọng, nhưng thừa nhận rằng một số linh kiện dành cho dòng F-16 hiện không còn được sản xuất và khó tìm.

Kaliningrad báo động phòng không, Lithuania bác bỏ liên quan

Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022, Kyiv đã liên tục thúc giục các đồng minh phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu hiện đại.

Ukraine bắt đầu nhận F-16 do Mỹ sản xuất từ một số quốc gia thành viên NATO, trong đó có Hà Lan và Đan Mạch, vào tháng 8.2024.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 29.9.2026 thông báo Bỉ sẽ chuyển giao 3 chiếc F-16 cho Ukraine vào cuối năm nay.

Loại chiến đấu cơ này được dùng để đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái của Nga trong các đợt không kích nhắm vào Ukraine, đồng thời cũng có thể được triển khai để phóng tên lửa vào các vị trí của Nga dọc theo tiền tuyến, theo trang tin The Kyiv Independent.