Mỹ gấp rút ngăn thiệt hại từ vụ rò rỉ tài liệu mật

Những hé lộ về việc Mỹ nghe lén có nguy cơ khiến mối quan hệ giữa nước này với các đồng minh bị tổn hại. CNN dẫn lời phát ngôn viên Vedant Patel của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền đang trấn an đồng minh và đối tác về cam kết bảo vệ nguồn tin và giữ gìn mối quan hệ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ai Cập Ahmed Abu Zeid trả lời thông tin của The Washington Post rằng Ai Cập luôn giữ lập trường không can dự vào khủng hoảng Ukraine, kêu gọi ngừng bắn và tìm giải pháp thông qua đàm phán.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc hôm qua có cuộc điện đàm và đồng ý rằng hầu hết tài liệu về Seoul đã được ngụy tạo. Chính quyền Tổng thống Yoon Suk Yeol bác bỏ thông tin bị Mỹ nghe lén và nhấn mạnh mối quan hệ với đồng minh. Trước đó, văn phòng Thủ tướng Israel gọi thông tin về việc Mossad ủng hộ biểu tình là "không có cơ sở".

CNN đưa tin vụ rò rỉ đã buộc Ukraine phải thay đổi kế hoạch quân sự trước cuộc phản công tiềm tàng. Tuy nhiên, các quan chức nước này nhấn mạnh việc rò rỉ không ảnh hưởng kế hoạch quân sự của Kyiv và cho rằng mục đích của hành động này là làm chuyển hướng sự chú ý và gieo bất hòa giữa các đồng minh phương Tây.