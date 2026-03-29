Mỹ: Hạ viện chặn nỗ lực của Thượng viện về ngân sách

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson chỉ trích dự luật lưỡng đảng của Thượng viện là "trò đùa", nói rằng các đồng nghiệp đảng Cộng hòa của ông sẽ đưa ra một dự luật thay thế nhằm chi trả đầy đủ cho các nhân viên thuộc Cơ quan An ninh Giao thông Vận tải (TSA) cũng như các đặc vụ về nhập cư và thành viên thuộc Lực lượng Tuần tra Biên giới (USBP). Nhân viên TSA là những người kiểm tra hành khách, hành lý và hàng hóa tại các sân bay.

Hành khách chờ kiểm tra an ninh tại sân bay George Bush (Houston, bang Texas, Mỹ) vào ngày 23.3 Ảnh: AFP

Tranh chấp về ngân sách xoay quanh đề xuất cải cách của đảng Dân chủ đối với Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), cơ quan đang phải đối mặt với sự chỉ trích trên toàn quốc về các chiến thuật hung hăng của mình. Vào sáng 27.3, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật cấp ngân sách năm 2026 cho Bộ An ninh Nội địa (DHS), nhưng không có phần cho ICE và USBP, đều thuộc DHS. Dự luật sẽ cung cấp kinh phí cho TSA và một số cơ quan khác, nhưng không bao gồm các đề xuất cải cách của đảng Dân chủ.

Trước tình trạng thiếu hụt ngân sách liên bang và hỗn loạn kéo dài nhiều tuần tại các sân bay Mỹ, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Donald Trump ngày 27.3 ra lệnh tìm nguồn kinh phí cần thiết để trả lương cho các nhân viên TSA. Dù vẫn chưa rõ giới chức sẽ lấy tiền từ đâu, DHS thông báo trên mạng xã hội X rằng nhân viên TSA sẽ bắt đầu nhận được lương sớm nhất là vào ngày 30.3.