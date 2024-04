Mỹ - Hàn củng cố nền tảng cho liên minh

Hiện tại, Mỹ triển khai hơn 28.000 binh sĩ đồn trú thường xuyên ở Hàn Quốc. Việc đạt thỏa thuận mới là cần thiết với hai nước vì thỏa thuận hiện tại sẽ hết hiệu lực vào năm 2025. Phía Hàn Quốc cần thỏa thuận mới còn hơn phía chính quyền đương nhiệm của Tổng thống Mỹ Joe Biden bởi hai lý do.

Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc trong cuộc tập trận chung tại Hàn Quốc hồi tháng 3.2024 REUTERS

Lý do thứ nhất là sự hiện diện quân sự trực tiếp của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc đóng vai trò quyết định đối với việc đảm bảo an ninh cho Hàn Quốc suốt từ bao thập kỷ nay. Seoul tận dụng sự chống lưng của Mỹ về chính trị, quân sự và an ninh để răn đe và đối phó CHDCND Triều Tiên trong bối cảnh tình trạng chiến tranh về danh nghĩa vẫn chưa chấm dứt trên bán đảo Triều Tiên và Bình Nhưỡng đang đẩy mạnh phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa. Hàn Quốc buộc phải liên minh chặt chẽ và lâu dài về quân sự, quốc phòng và an ninh với Mỹ mà thỏa thuận với Mỹ về đóng góp tài chính nói trên vừa là một bộ phận nền tảng, vừa là đóng góp quan trọng, thậm chí quyết định, vào việc củng cố nền tảng cho liên minh hai nước.

Em gái ông Kim Jong Un: Triều Tiên sẽ có ‘sức mạnh quân sự áp đảo’

Lý do thứ hai là khả năng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thuộc đảng Cộng hòa có thể trở lại cầm quyền ở Mỹ sau cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Thời còn cầm quyền, ông Trump chính là người buộc phía Hàn Quốc phải chấp nhận đóng góp tài chính nhiều hơn. Từ năm 2019, phía Hàn Quốc đã phải đóng góp nhiều hơn gần 14% so với trước đấy. Thỏa thuận mới sẽ giúp Hàn Quốc tiếp tục tranh thủ ông Biden nếu người này tiếp tục cầm quyền và làm hài lòng ông Trump nếu người này trở lại cầm quyền.