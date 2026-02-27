Mỹ - Iran kết thúc đàm phán ‘nghiêm túc nhất’

Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi cho biết vòng đàm phán ngày 26.2 tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ kết thúc với việc hai nước Mỹ và Iran lên kế hoạch trở lại thảo luận vào tuần tới.

“Chúng tôi đã kết thúc phiên làm việc với những tiến triển đáng kể trong cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran”, Al Jazeera ngày 27.2 dẫn lời ông Badr Albusaidi nói. Dù vậy, không có thêm thông tin về việc hai bên đã giải quyết lập trường bất đồng.

Phái đoàn Iran di chuyển đến địa điểm đàm phán ở Geneva ngày 26.2 ẢNH: REUTERS

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết hai nước đã có vòng đàm phán “dài nhất và nghiêm túc nhất”. Các cuộc thảo luận theo hình thức gián tiếp kéo dài khoảng 6 tiếng trong 2 phiên sáng chiều.

“Về một số vấn đề, hai bên đã tiến rất gần đến sự thống nhất. Tất nhiên, vẫn còn những khác biệt về quan điểm, điều này là tất yếu, thế nhưng so với trước đây, cả hai bên đều nghiêm túc hơn trong việc đạt được một giải pháp thông qua đàm phán”, ông Araghchi nói.

Phái đoàn Mỹ không lập tức bình luận về kết quả cuộc gặp. Axios dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết đàm phán diễn ra “tích cực”.

Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi (phải) gặp đại diện đàm phán Mỹ, gồm đặc phái viên Steve Witkoff (giữa) và con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump Jared Kushner tại Geneva ngày 26.2 ẢNH: REUTERS

Mỹ muốn Iran từ bỏ hoàn toàn làm giàu uranium, cho rằng Tehran muốn phát triển vũ khí hạt nhân, dù Iran nhiều lần bác bỏ.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 25.2 cho biết việc Iran từ chối thảo luận về chương trình tên lửa đạn đạo của mình là một "vấn đề lớn" cần phải được giải quyết trong tương lai. Mỹ cho rằng các tên lửa Iran đang phát triển “được thiết kế để tấn công Mỹ” dù không đưa ra bằng chứng.

Trong một diễn biến khác, Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) ngày 25.2 đã đăng mạng xã hội hướng dẫn được viết bằng tiếng Ba Tư, với nội dung dành cho những người Iran muốn bí mật cung cấp thông tin cho CIA, Reuters đưa tin.

CIA kêu gọi người Iran muốn liên lạc "thực hiện các biện pháp thích hợp" để bảo vệ bản thân trước khi làm như vậy và tránh sử dụng máy tính hoặc điện thoại công ty. “Hãy sử dụng điện thoại mới và dùng một lần nếu có thể. Những ai muốn liên hệ chúng tôi, hãy cung cấp tên, vị trí, công việc và những thông tin mà chúng tôi quan tâm”, hướng dẫn của CIA có đoạn. Đây được xem là chiến dịch truyền thông mới nhất của CIA nhằm chiêu mộ nguồn tin từ những nước đối thủ của Mỹ.