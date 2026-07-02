Mỹ không gia hạn, thỏa thuận thương mại Bắc Mỹ sẽ cáo chung?

Washington đã từ chối gia hạn thỏa thuận thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA), bắt đầu quá trình chấm dứt thỏa thuận này. Quyết định được công bố hôm 1.7 sau quá trình rà soát kéo dài 6 năm về hiệu quả khu vực thương mại tự do Bắc Mỹ.

Giờ đây, hiệp định sẽ hết hạn sau 10 năm, trừ khi ba quốc gia đồng ý gia hạn với những thay đổi.

Trong một tuyên bố, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết Washington sẽ tiếp tục đàm phán với Canada và Mexico về những thiếu sót của thỏa thuận. Ông cho biết các cuộc đàm phán sắp tới về thỏa thuận tại thủ đô Mexico sẽ vẫn diễn ra.

Bộ trưởng Kinh tế Mexico Marcelo Ebrard cho biết sẽ nỗ lực giải quyết những lo ngại của Mỹ về việc mất việc làm và thâm hụt thương mại.

“Vậy nên tôi không thấy có sự khác biệt nào đáng kể hoặc đủ lớn giữa Mexico, Mỹ và Canada đến mức chúng ta không thể giải quyết được”, ông Ebrard phát biểu.

Thỏa thuận thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) được lãnh đạo ba nước ký kết vào năm 2018 ẢNH: REUTERS

Hiệp định USMCA được đàm phán trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, nhằm mục đích củng cố Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ năm 1994, và đã là nền tảng cho khoảng 1,6 ngàn tỉ USD thương mại ba bên hàng năm.

Hồi năm 2020, ông Trump đã ca ngợi hiệp định này là “thỏa thuận tốt nhất mà chúng ta từng đạt được”.

Tuy nhiên, động thái mới của Mỹ đã được dự đoán rộng rãi từ trước. Ông Greer cho biết cần thêm thời gian để giải quyết thâm hụt thương mại dai dẳng và ngày càng gia tăng của Mỹ với Canada và Mexico.

Tổng thống Trump đã đẩy mối quan hệ với các láng giềng vào tình trạng hỗn loạn sau khi áp đặt thuế quan cao đối với một số mặt hàng từ cả hai nước.

Đại diện Thương mại Mỹ cho biết các cuộc đàm phán về các thỏa thuận mới sẽ tiếp tục, nhưng nói thêm rằng tổng thống dự kiến sẽ vẫn hoài nghi về bất kỳ thỏa thuận mới nào xảy ra.