Mỹ nam Việt gây chú ý khi liên tiếp góp mặt ở 3 phim trăm tỉ

Ma Ran Đô sinh năm 1997 tại Gia Lai, sở hữu cái tên đặc biệt được ba mẹ đặt theo cảm hứng từ ca sĩ Madonna và danh thủ Maradona. Dù từng theo học và tốt nghiệp tại Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, nam diễn viên 9X sớm nhận ra đây không phải con đường phù hợp. Bất chấp sự cấm cản của gia đình, anh quyết định theo đuổi nghệ thuật thứ bảy.

Sao nam 9X thừa nhận giai đoạn "khởi nghiệp" với nghề khá chật vật. Anh bắt đầu bằng những vai quần chúng với mức cát sê chỉ vài trăm nghìn đồng, song vẫn cảm thấy tự hào vì được sống với đam mê. Bước ngoặt đến khi anh được diễn viên Ngọc Thuận định hướng và có cơ hội học tập cùng NSƯT Hữu Châu. Tại sân khấu kịch, nam diễn viên được thử sức với nhiều dạng vai. Từ đó, Ma Ran Đô dần xây dựng nền tảng vững chắc cho sự nghiệp điện ảnh sau này.

Trải qua quá trình rèn luyện bài bản, Ma Ran Đô trở thành "hot boy phim trăm tỉ", ghi dấu ấn đậm nét qua 2 dự án lớn Nụ hôn bạc tỉ của đạo diễn Thu Trang thu về hơn 200 tỉ đồng và Tử chiến trên không do đạo diễn Hàm Trần cầm trịch với doanh thu vượt mốc 250 tỉ đồng. Gần đây, sao nam đảm nhận vai chính điện ảnh trong Truy tìm Long Diên Hương, một bộ phim hành động, hài của đạo diễn Dương Minh Chiến hiện đã thu về hơn 140 tỉ đồng. Có thể nói, 2025 là một năm thành công đối với nam diễn viên khi có nhiều thành tựu liên tiếp trong lĩnh vực điện ảnh.

Ba tác phẩm mà nam diễn viên gốc Gia Lai tham gia đều mang đến những màu sắc, thể loại và đề tài khác nhau, khai thác nhiều góc độ trong từng vai diễn. Trong Nụ hôn bạc tỉ, Ma Ran Đô vào vai Tú - một thiếu gia giàu có, bảnh bao, tìm mọi cách để chinh phục Vân (Đoàn Thiên Ân thủ vai). Ở Tử chiến trên không, anh hóa thân thành Sơn, cảnh vệ chính trên chuyến bay, giỏi võ, bản lĩnh và gây chú ý bởi vẻ ngoài điển trai, lãng tử ẢNH: FBNV

Đến Truy tìm Long Diên Hương, Ma Ran Đô lại thể hiện một màu sắc hoàn toàn khác khi đảm nhận vai Tuấn, em trai của Tâm (Quang Tuấn thủ vai). Sao nam hóa thân thành chàng trai làng chài miền biển lên thành phố lập nghiệp nhưng vì tính cách xốc nổi, ham chơi nên sa vào nhiều tật xấu. Do nợ nần, trong một lần trở về quê, Tuấn lợi dụng sơ hở đánh cắp bảo vật quý (Long Diên Hương) rồi bỏ trốn, vô tình kéo gia đình vào hàng loạt rắc rối ẢNH: ĐPCC

Nói về cơ duyên đến với vai diễn lần này, Ma Ran Đô cho biết anh cũng đi casting để tìm kiếm cơ hội như bao diễn viên khác. Nam diễn viên khẳng định không hề tự cao trước những thành tích đã đạt được ở các bộ phim trước, mà xem đó như nền tảng giúp mình “bước tiến” thuận lợi hơn trong nghề. Theo sao nam 9X, chính những dấu ấn đó cũng là cơ hội để anh lọt vào “tầm ngắm” của các nhà làm phim, khi họ nhìn thấy tiềm năng và khả năng thể hiện của anh ẢNH: FBNV

Ma Ran Đô cho biết anh cảm thấy may mắn khi những thành công đạt được thời gian qua đều vượt ngoài mong đợi. Tuy nhiên, đi cùng với đó là áp lực không nhỏ từ danh xưng “diễn viên trăm tỉ”. Anh thừa nhận nếu nói không có áp lực thì không đúng, nhưng khi suy nghĩ lại, anh tự nhắc mình không nên để điều đó trở thành gánh nặng ẢNH: FBNV

Với Ma Ran Đô, điều quan trọng nhất vẫn là tập trung vào công việc và từng vai diễn. Danh xưng khán giả dành tặng khiến anh cảm thấy vui, nhưng không phải điều anh chủ động hướng đến. Theo sao phim Tử chiến trên không, chỉ cần còn được làm nghề, còn có cơ hội hóa thân vào những nhân vật mà anh thực sự cảm được, đặc biệt là những vai diễn gai góc, chạm đến cảm xúc thì đó đã là may mắn lớn ẢNH: FBNV

Đối với Ma Ran Đô, ở bất kỳ thời điểm nào anh cũng cảm thấy mình đã “đủ” với những gì đang có. Nam diễn viên cho biết anh không đặt nặng chuyện cát sê để tránh tạo áp lực cho bản thân lẫn những ê kíp muốn hợp tác. Anh quan niệm rằng dù chỉ một trăm nghìn hay một triệu mỗi ngày thì anh vẫn có thể sống được. Theo sao nam 28 tuổi, tiền bạc không phải ưu tiên lớn nhất. Điều khiến anh thấy giá trị chính là được làm nghề và sống với đam mê của mình ẢNH: FBNV

Trong hành trình làm nghề, bên cạnh nỗ lực của bản thân, Ma Ran Đô luôn dành sự trân trọng và biết ơn sâu sắc đối với thầy mình là NSƯT Hữu Châu, cùng những người đã dìu dắt anh đến với con đường được “ăn cơm Tổ”. Với anh, những bài học từ thầy không chỉ là kiến thức mà còn là hành trang quý báu giúp anh giữ vững tâm nghề và tiếp tục bước đi trên con đường nghệ thuật mà mình đã chọn ẢNH: FBNV

Đến thời điểm hiện tại, Ma Ran Đô cho biết anh cảm thấy hạnh phúc khi những thành công mình đạt được được gia đình đón nhận và tự hào. Nói về đời sống tình cảm, anh không đặt ra bất kỳ tiêu chí hay “gu” cụ thể nào cho người bạn đời, bởi theo anh, khi hai người thực sự hợp nhau thì đó tự khắc là tình yêu. Ma Ran Đô cũng chia sẻ rằng anh không e ngại khi yêu người trong môi trường showbiz. Tuy vậy, ở hiện tại, nam diễn viên muốn dành trọn sự tập trung cho sự nghiệp đang trên đà nở rộ. Anh tin rằng khi đúng thời điểm, chuyện tình cảm của mình cũng sẽ viên mãn như bao người

