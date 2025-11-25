Mỹ nam Việt gây chú ý khi liên tiếp góp mặt ở 3 phim trăm tỉ

Được chú ý sau thành công của hai bộ phim 'Nụ hôn bạc tỉ' và 'Tử chiến trên không' đều cán mốc doanh thu hơn trăm tỉ đồng, Ma Ran Đô trở thành cái tên nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả. Gần đây, anh tiếp tục góp mặt trong dự án điện ảnh 'Truy tìm Long Diên Hương', tác phẩm hiện đã vượt mốc 140 tỉ đồng.
Ma Ran Đô sinh năm 1997 tại Gia Lai, sở hữu cái tên đặc biệt được ba mẹ đặt theo cảm hứng từ ca sĩ Madonna và danh thủ Maradona. Dù từng theo học và tốt nghiệp tại Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, nam diễn viên 9X sớm nhận ra đây không phải con đường phù hợp. Bất chấp sự cấm cản của gia đình, anh quyết định theo đuổi nghệ thuật thứ bảy.
Sao nam 9X thừa nhận giai đoạn "khởi nghiệp" với nghề khá chật vật. Anh bắt đầu bằng những vai quần chúng với mức cát sê chỉ vài trăm nghìn đồng, song vẫn cảm thấy tự hào vì được sống với đam mê. Bước ngoặt đến khi anh được diễn viên Ngọc Thuận định hướng và có cơ hội học tập cùng NSƯT Hữu Châu. Tại sân khấu kịch, nam diễn viên được thử sức với nhiều dạng vai. Từ đó, Ma Ran Đô dần xây dựng nền tảng vững chắc cho sự nghiệp điện ảnh sau này.
Trải qua quá trình rèn luyện bài bản, Ma Ran Đô trở thành "hot boy phim trăm tỉ", ghi dấu ấn đậm nét qua 2 dự án lớn Nụ hôn bạc tỉ của đạo diễn Thu Trang thu về hơn 200 tỉ đồng và Tử chiến trên không do đạo diễn Hàm Trần cầm trịch với doanh thu vượt mốc 250 tỉ đồng. Gần đây, sao nam đảm nhận vai chính điện ảnh trong Truy tìm Long Diên Hương, một bộ phim hành động, hài của đạo diễn Dương Minh Chiến hiện đã thu về hơn 140 tỉ đồng. Có thể nói, 2025 là một năm thành công đối với nam diễn viên khi có nhiều thành tựu liên tiếp trong lĩnh vực điện ảnh.
