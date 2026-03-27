Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ nghi nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc chuyển công cụ cho quân đội Iran

Thụy Miên
27/03/2026 11:23 GMT+7

SMIC, nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc, đã cung cấp những công cụ sản xuất chip cho quân đội Iran, theo Reuters hôm 27.3 dẫn lời 2 quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ.

SMIC nằm trong danh sách bị Mỹ hạn chế xuất khẩu

Một trong các quan chức nói với Reuters rằng SMIC bắt đầu chuyển giao thiết bị cho Iran cách đây 1 năm, và Mỹ "không có lý do để cho rằng hoạt động này đã được ngưng lại".

Quan chức này nói thêm việc hợp tác "gần như chắc chắn bao gồm đào tạo kỹ thuật liên quan đến công nghệ bán dẫn của SMIC".

Hai quan chức Mỹ trên chia sẻ thông tin với Reuters với điều kiện không nêu tên. Họ không đề cập liệu việc chuyển giao công cụ này có nguồn gốc từ Mỹ hay không, theo đó có thể khiến việc chuyển giao này vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran.

Bản thân SMIC cũng đang đối mặt các lệnh trừng phạt nặng nề từ Mỹ do nghi ngờ có liên hệ với quân đội Trung Quốc.

SMIC, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, và người phát ngôn của phái bộ Iran ở Liên Hiệp Quốc chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Chính phủ Trung Quốc luôn duy trì quan hệ thương mại bình thường với Iran. Còn SMIC, hãng bị đưa vào danh sách đen của Mỹ năm 2020, đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng hãng có sự liên hệ với quân đội Trung Quốc.

Ông Trump chốt lịch thăm Trung Quốc giữa biến động Trung Đông

Các cáo buộc trên đe dọa sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh trong lúc cuộc xung đột tiếp tục diễn ra ở Trung Đông và Mỹ tìm cách kiềm chế ngành công nghiệp chip tiên tiến của Trung Quốc.

Reuters hồi tháng 2 đưa tin Iran gần đạt được thỏa thuận với Trung Quốc trong thương vụ mua tên lửa hành trình đối hạm, trong lúc Mỹ triển khai lực lượng hải quân rầm rộ gần bờ biển Iran trước khi cùng Israel công kích quốc gia Cộng hòa Hồi giáo.

Hiện vẫn chưa rõ liệu các công cụ sản xuất chip có đóng vai trò gì trong phản ứng của Iran đối với cuộc xung đột bùng phát từ ngày 28.2 hay không.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận