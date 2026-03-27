Mỹ nghi nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc chuyển công cụ cho quân đội Iran

SMIC nằm trong danh sách bị Mỹ hạn chế xuất khẩu

Một trong các quan chức nói với Reuters rằng SMIC bắt đầu chuyển giao thiết bị cho Iran cách đây 1 năm, và Mỹ "không có lý do để cho rằng hoạt động này đã được ngưng lại".

Quan chức này nói thêm việc hợp tác "gần như chắc chắn bao gồm đào tạo kỹ thuật liên quan đến công nghệ bán dẫn của SMIC".

Hai quan chức Mỹ trên chia sẻ thông tin với Reuters với điều kiện không nêu tên. Họ không đề cập liệu việc chuyển giao công cụ này có nguồn gốc từ Mỹ hay không, theo đó có thể khiến việc chuyển giao này vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran.

Bản thân SMIC cũng đang đối mặt các lệnh trừng phạt nặng nề từ Mỹ do nghi ngờ có liên hệ với quân đội Trung Quốc.

SMIC, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, và người phát ngôn của phái bộ Iran ở Liên Hiệp Quốc chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Chính phủ Trung Quốc luôn duy trì quan hệ thương mại bình thường với Iran. Còn SMIC, hãng bị đưa vào danh sách đen của Mỹ năm 2020, đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng hãng có sự liên hệ với quân đội Trung Quốc.

Các cáo buộc trên đe dọa sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh trong lúc cuộc xung đột tiếp tục diễn ra ở Trung Đông và Mỹ tìm cách kiềm chế ngành công nghiệp chip tiên tiến của Trung Quốc.

Reuters hồi tháng 2 đưa tin Iran gần đạt được thỏa thuận với Trung Quốc trong thương vụ mua tên lửa hành trình đối hạm, trong lúc Mỹ triển khai lực lượng hải quân rầm rộ gần bờ biển Iran trước khi cùng Israel công kích quốc gia Cộng hòa Hồi giáo.

Hiện vẫn chưa rõ liệu các công cụ sản xuất chip có đóng vai trò gì trong phản ứng của Iran đối với cuộc xung đột bùng phát từ ngày 28.2 hay không.