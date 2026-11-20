Lưu Ly lần đầu đóng phim điện ảnh ẢNH: NVCC

Lần đầu tham gia dự án điện ảnh lịch sử

Chiều 19.11, dự án phim truyện điện ảnh Tuyên ngôn Độc lập chính thức được công bố tại Hà Nội, thu hút sự quan tâm khi quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Đáng chú ý, trong dàn diễn viên có Lê Lưu Ly, nữ diễn viên sinh năm 2004 đang được khán giả biết đến qua những vai chính trên sóng giờ vàng.

Tuyên ngôn Độc lập do Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sản xuất, NSƯT Phi Tiến Sơn đảm nhận vai trò biên kịch kiêm đạo diễn. Đây là dự án điện ảnh lịch sử được ấp ủ nhiều năm, hướng đến tái hiện những sự kiện trọng đại dẫn đến sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Lấy bối cảnh từ những ngày cuối tháng 8 đến ngày 2.9.1945, bộ phim đưa khán giả trở lại không khí sục sôi của Cách mạng Tháng Tám, từ cuộc Tổng khởi nghĩa tại Hà Nội, Huế, Sài Gòn đến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình.

Trung tâm câu chuyện là Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ những ngày Người lâm bệnh tại lán Nà Nưa, Tân Trào nhưng vẫn quyết tâm trở về Hà Nội, cùng Trung ương chuẩn bị cho sự ra đời của chính quyền cách mạng. Hành trình ấy được tái hiện qua nhiều địa danh lịch sử, trong đó có ngôi nhà số 48 Hàng Ngang, nơi gắn liền với sự ra đời của bản Tuyên ngôn Độc lập.

Không chỉ tập trung vào những sự kiện chính trị quan trọng, tác phẩm còn khắc họa chân dung các nhân vật lịch sử như Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Lương Bằng… ở cả phương diện đời thường. Bên cạnh đó là những con người bình dị, các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ, trí thức đã góp sức làm nên mùa thu lịch sử năm 1945.

Lưu Ly liên tiếp đảm nhận vai chính trên phim giờ vàng ẢNH: NVCC

Dự án quy tụ dàn diễn viên gồm Trần Việt Bắc, Steven Nguyễn, Văn Anh, Nguyễn Văn Hiếu, Lê Lưu Ly, vợ chồng diễn viên Việt Hoa - Trọng Trí cùng nhiều nghệ sĩ khác. Tuy nhiên, vai diễn cụ thể của Lê Lưu Ly cũng như các diễn viên khác vẫn chưa được công bố.

Theo kế hoạch, Tuyên ngôn Độc lập dự kiến bấm máy ngày 24.11.2026. Phần lớn bối cảnh sẽ được dàn dựng tại trường quay ở Đông Anh, Hà Nội. Phim dự kiến hoàn thành và ra mắt khán giả vào dịp Quốc khánh năm 2027.

Với NSƯT Phi Tiến Sơn, sau dấu ấn của Đào, phở và piano, việc tiếp tục thực hiện một tác phẩm lấy cảm hứng từ lịch sử dân tộc cũng đặt ra không ít thách thức. Đạo diễn lựa chọn kết hợp những sự kiện, nhân vật có thật với yếu tố hư cấu nghệ thuật, nhưng đặt nguyên tắc tôn trọng sự thật lịch sử lên hàng đầu. Thay vì chỉ tái hiện những dấu mốc quen thuộc, bộ phim hướng đến khai thác chiều sâu tâm lý, tình cảm và những đóng góp của con người trong thời khắc quyết định vận mệnh đất nước.

Lê Lưu Ly - gương mặt trẻ của phim giờ vàng

Sự xuất hiện của Lê Lưu Ly trong Tuyên ngôn Độc lập gây chú ý bởi cô là một trong những gương mặt trẻ đang có cơ hội thể hiện mình trên màn ảnh nhỏ. Chỉ trong thời gian ngắn, nữ diễn viên sinh năm 2004 liên tiếp được tin tưởng giao vai chính trong hai bộ phim Mùa hè năm ấy và Xóm nhỏ.

Trong Mùa hè năm ấy, Lê Lưu Ly đảm nhận vai Phương ở giai đoạn học sinh. Nhân vật là một nữ sinh chăm ngoan, học giỏi, luôn nỗ lực đáp ứng kỳ vọng của gia đình. Với ngoại hình trong trẻo, trẻ trung cùng lối diễn xuất tự nhiên, Lưu Ly tạo được thiện cảm khi thể hiện những rung động và tâm tư của tuổi mới lớn.

Lưu Ly trong phim Xóm nhỏ ẢNH: VFC

Đến Xóm nhỏ, nữ diễn viên tiếp tục được đạo diễn Bùi Quốc Việt giao vai nữ chính nhưng mang màu sắc hoàn toàn khác. Lần này, cô hóa thân thành Trâm, cô gái 19 tuổi có cá tính mạnh, bướng bỉnh, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với cha là ông Đô, do NSƯT Hoàng Hải đảm nhận.

Nếu Phương trong Mùa hè năm ấy mang hình ảnh một nữ sinh hiền lành, có phần khuôn phép thì Trâm của Xóm nhỏ lại nổi bật bởi sự ngang bướng, quyết liệt và những mâu thuẫn tâm lý. Sự đối lập giữa hai nhân vật cho thấy nỗ lực thay đổi hình ảnh của Lê Lưu Ly, thay vì chỉ gắn mình với những vai diễn có tính cách tương đồng.

Việc liên tiếp được giao vai chính ở tuổi 22 cho thấy Lê Lưu Ly đang có những bước tiến đáng kể trong hành trình diễn xuất. Dù kinh nghiệm chưa nhiều, nữ diễn viên có lợi thế về ngoại hình, sự trẻ trung và khả năng tiếp cận những nhân vật gần với thế hệ mình.

Tuy nhiên, từ những câu chuyện học đường, gia đình trên truyền hình đến một dự án điện ảnh lịch sử là bước chuyển không nhỏ. Nếu các vai diễn trước chủ yếu khai thác tâm lý, tình cảm của người trẻ trong đời sống đương đại thì Tuyên ngôn Độc lập đòi hỏi diễn viên phải tiếp cận một không gian văn hóa, lịch sử hoàn toàn khác, từ cách thể hiện nhân vật đến ngôn ngữ, phong thái và cảm xúc.

Dù vai diễn của Lê Lưu Ly trong dự án mới chưa được tiết lộ, việc góp mặt trong tác phẩm của NSƯT Phi Tiến Sơn, bên cạnh những diễn viên có kinh nghiệm, được xem là cơ hội để cô tích lũy thêm vốn nghề và mở rộng khả năng diễn xuất.

Về lần đầu được tham gia trong dự án điện ảnh lịch sử, Lê Lưu Ly cho biết bản thân cảm thấy vinh dự và tự hào khi được góp một phần nhỏ bé vào dự án này, để làm sống lại và kể tiếp câu chuyện của thế hệ cha ông đi trước.