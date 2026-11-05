Sau NSND Trung Anh, thêm một ‘ông bố quốc dân’ trên màn ảnh nhỏ Việt

Những lần 'làm bố' gây ấn tượng

Trong phim Xóm nhỏ đang phát sóng trên VTV1, NSƯT Hoàng Hải tiếp tục đảm nhận vai người cha đơn thân. Nhân vật ông Đô là người đàn ông một mình nuôi con gái Trâm (Lê Lưu Ly đóng) trưởng thành. Tuy nhiên, sự khác biệt trong suy nghĩ và cách sống khiến hai cha con thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Ông Đô nghiêm khắc, có phần cộc cằn, luôn muốn con gái sống theo những nguyên tắc mà mình cho là đúng. Trong khi đó, Trâm ở tuổi 19 lại khao khát tự lập, muốn thoát khỏi sự kiểm soát của cha để khẳng định bản thân. Những bất đồng khiến cô quyết định rời Hải Phòng lên Hà Nội lập nghiệp, bắt đầu hành trình trưởng thành với không ít va vấp.

Vai ông bố đơn thân của NSƯT Hoàng Hải trong Xóm nhỏ ẢNH: VFC CUNG CẤP

Đằng sau vẻ ngoài khó gần của ông Đô là tình thương và nỗi lo của người cha dành cho con gái. Nhân vật tiếp tục khai thác sở trường của Hoàng Hải khi thể hiện nội tâm, tình cảm của ông bố không bằng lời nói, đôi khi vụng về trong cách yêu thương nhưng luôn đặt con cái ở vị trí quan trọng.

Trước Xóm nhỏ, NSƯT Hoàng Hải từng gây xúc động với vai Lưu trong Cuộc đời vẫn đẹp sao. Đây có thể xem là một trong những vai người cha đơn thân nổi bật nhất trong sự nghiệp truyền hình của nam nghệ sĩ.

Lưu là người đàn ông làm nghề cửu vạn ở chợ đầu mối, một mình nuôi con trai Thạch (Việt Hoàng đóng) sau khi vợ bỏ đi. Cuộc sống thiếu thốn, công việc nặng nhọc nhưng Lưu luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho con, mong Thạch được học hành tử tế để có tương lai khác mình.

Điểm đặc biệt trong diễn xuất của Hoàng Hải ở vai diễn này là không biến nhân vật thành hình mẫu người cha chỉ biết hy sinh, chịu đựng. Mà ông Lưu vừa ngang tàng, bộc trực, có phần bất cần, vừa hài hước và giàu tình cảm. Những câu thoại mang đậm chất đời thường cùng lối diễn tự nhiên khiến nhân vật trở nên gần gũi.

Đặc biệt, những phân cảnh Lưu đau lòng khi biết con trai mặc cảm về nghề nghiệp của mình đã tạo được sức nặng cảm xúc. Đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ của người đàn ông từng trải là nỗi tổn thương của một người cha dành cả cuộc đời cho con nhưng không phải lúc nào cũng được thấu hiểu.

Ông bố đơn thân trong Đi giữa trời rực rỡ của NSƯT Hoàng Hải ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CẢNH PHIM

Ông Chiểu trong Đi giữa trời rực rỡ lại mang màu sắc khác. Là người đàn ông có điều kiện kinh tế, ông Chiểu hết mực yêu thương, chiều chuộng con trai Chải (Long Vũ đóng). Sự quan tâm đôi khi thái quá của ông tạo nên những tình huống hài hước, đồng thời phản ánh tâm lý phổ biến của không ít bậc phụ huynh muốn sắp đặt tương lai cho con.

Ở Độc đạo, Hoàng Hải tiếp tục thể hiện một người cha nhưng với hình tượng phức tạp hơn. Nhân vật Lê Toàn là ông trùm có quá khứ nhiều góc khuất, đồng thời là cha của Khương (Duy Hưng đóng) và cha nuôi của Hồng (Doãn Quốc Đam đóng).

Khác với những ông bố bình dân trước đó, Lê Toàn là người đàn ông quyền lực, khó đoán, có những tính toán riêng. Tuy nhiên, tình cảm dành cho các con vẫn là một phần quan trọng trong đời sống nội tâm nhân vật để nghệ sĩ Hoàng Hải thể hiện được sự đối lập giữa vẻ ngoài lạnh lùng, quyết đoán và những khoảnh khắc mềm yếu của người cha, đặc biệt ở các phân đoạn giàu cảm xúc liên quan đến Hồng và Khương.

Một 'ông bố quốc dân' với nhiều sắc thái

Nhắc đến hình tượng "ông bố quốc dân" trên màn ảnh nhỏ Việt, nhiều khán giả nghĩ ngay đến NSND Trung Anh với vai ông Sơn trong Về nhà đi con. Thành công của nhân vật đến từ hình ảnh người cha góa vợ, một mình nuôi ba cô con gái, bao dung trước những sai lầm và luôn là điểm tựa tinh thần cho các con.

Nếu ông Sơn của Trung Anh chinh phục người xem bằng sự điềm đạm, nhẫn nại và những lời khuyên thấm thía thì các ông bố do Hoàng Hải thể hiện lại thường mang vẻ ngoài gai góc, mạnh mẽ, thậm chí có phần áp đặt. Họ ít nói lời yêu thương, đôi khi hành xử vụng về nhưng luôn có những cách riêng để bảo vệ gia đình.

Điều đáng chú ý là dù liên tục được giao những vai người cha, Hoàng Hải không lặp lại một công thức diễn xuất. Lưu trong Cuộc đời vẫn đẹp sao mang dáng dấp người lao động nghèo, ông Chiểu trong Đi giữa trời rực rỡ có nét hài hước của người cha chiều con, Lê Toàn trong Độc đạo lại chứa đựng những mâu thuẫn giữa tình phụ tử và cuộc đời đầy toan tính. Đến ông Đô trong Xóm nhỏ, nam nghệ sĩ tiếp tục khai thác khoảng cách thế hệ, sự xung đột giữa tình thương và mong muốn kiểm soát con cái.

Sự khác biệt ấy cho thấy khả năng xây dựng nhân vật của nam nghệ sĩ không chỉ nằm ở việc thể hiện tình cảm cha con mà còn ở cách khắc họa tính cách, hoàn cảnh sống và những giới hạn của mỗi người cha.

Ở đời thực, NSƯT Hoàng Hải cũng là người cha có 4 con. Nam nghệ sĩ chia sẻ rằng, trong gia đình ông muốn trở thành người bạn của con chứ không phải áp đặt hay ra lệnh. Và trải nghiệm làm cha phần nào giúp anh có thêm chất liệu để cảm nhận những tâm tư, lo lắng và cả sự bất lực của các bậc phụ huynh khi con cái trưởng thành, để thể hiện nhiều màu sắc "ông bố" trên màn ảnh.

Danh xưng "ông bố quốc dân" vốn không phải một danh hiệu chính thức mà là cách khán giả dành tình cảm cho những nhân vật người cha tạo được sự đồng cảm sâu sắc. Với Hoàng Hải, sức hút không đến từ một hình mẫu hoàn hảo mà chính ở những người cha có cả ưu điểm lẫn khiếm khuyết, biết yêu thương nhưng đôi khi không biết cách thể hiện.

Từ ông Lưu, ông Chiểu, Lê Toàn đến ông Đô, mỗi nhân vật là một lát cắt khác nhau của tình phụ tử. NSƯT Hoàng Hải đang tạo dấu ấn riêng bằng những ông bố đời thường, nhiều góc cạnh và giàu sức sống. Đó cũng là cơ sở để nam nghệ sĩ được nhìn nhận như một gương mặt tiếp nối hình tượng "ông bố quốc dân" trên màn ảnh nhỏ Việt.