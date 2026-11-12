Vì sao phim có Phương Anh Đào gây tranh luận?

Ngày con còn mẹ đánh dấu màn tái hợp của Hồng Đào và Phương Anh Đào sau Mai (2024). Lần này, hai nữ diễn viên vào vai mẹ con trong một gia đình có nhiều rạn nứt. Phim gây chú ý khi vươn lên dẫn đầu phòng vé Việt ngay ngày đầu phát hành, song sức hút ban đầu không đồng nghĩa với sự đồng thuận về chất lượng tác phẩm.

Trong khi một bộ phận khán giả xúc động trước câu chuyện tình mẫu tử của Ngày con còn mẹ, không ít người cho rằng bộ phim khai thác đề tài quen thuộc bằng kịch bản thiếu mới mẻ, nhiều tình tiết kéo dài và cách xây dựng tâm lý nhân vật chưa thực sự thuyết phục.

Tranh luận từ cách xây dựng nhân vật

Phim xoay quanh Mây (Phương Anh Đào), cô gái lớn lên với cảm giác bị mẹ ruột là bà Tím (Hồng Đào) ghẻ lạnh. Trong khi Mây luôn khao khát được mẹ quan tâm, bà Tím lại dành nhiều tình thương và sự bao bọc cho con trai Pháo (Huy Anh), dù anh thiếu chí tiến thủ, liên tục thất bại trong công việc.

Phương Anh Đào trong Ngày con còn mẹ ẢNH: NSX

Sự thiên vị kéo dài khiến Mây mang nhiều tổn thương, dần xa cách mẹ. Những mâu thuẫn âm ỉ chỉ thực sự thay đổi khi bà Tím mắc bệnh hiểm nghèo. Trớ trêu thay, người con gái từng chịu nhiều thiệt thòi lại trở thành người trực tiếp chăm sóc mẹ trong những ngày sức khỏe bà suy yếu.

Đây cũng là tình huống đặt ra vấn đề đáng suy ngẫm: Liệu tình mẫu tử có đủ sức hóa giải những tổn thương tích tụ qua nhiều năm? Và việc một người mẹ đối xử thiếu công bằng với các con có thể được cảm thông chỉ vì bà đang đối diện bệnh tật?

Chính cách xây dựng nhân vật đã tạo nên những phản ứng khác nhau. Một số khán giả đồng cảm với Mây bởi cảm giác bị bỏ rơi trong chính gia đình mình. Tuy nhiên, cũng có ý kiến không hài lòng với những hành động, lựa chọn của nhân vật này, đặc biệt là cách cô ứng xử với người bạn thời cấp ba nhưng chưa thể hiện rõ sự hối lỗi.

Nhân vật bà Tím của Hồng Đào cũng gây tranh luận. Dù phim từng bước hé lộ những góc khuất trong cách ứng xử của người mẹ, một số người xem vẫn cho rằng sự thiên vị và thiếu trách nhiệm của bà chưa được lý giải đủ thuyết phục. Đáng chú ý, khán giả không chỉ đánh giá nhân vật qua những mất mát, hy sinh mà còn đặt câu hỏi về trách nhiệm của người lớn đối với tổn thương tinh thần của con cái.

Những phản ứng này cho thấy tình mẫu tử không còn là yếu tố mặc nhiên khiến khán giả chấp nhận mọi cách hành xử của nhân vật. Để tạo được sự đồng cảm, bộ phim cần lý giải thấu đáo những mâu thuẫn, thay vì chỉ dựa vào biến cố bệnh tật để dẫn dắt các nhân vật đến sự tha thứ.

Diễn xuất tốt nhưng kịch bản chưa đủ sức thuyết phục?

Bên cạnh tranh luận về nhân vật, Ngày con còn mẹ còn nhận những đánh giá trái chiều về cách kể chuyện. Một số khán giả cho rằng phim đi theo mô típ khá quen thuộc: gia đình bất hòa, người thân mắc bệnh hiểm nghèo, những tổn thương được nhìn nhận lại khi đứng trước nỗi đau chia ly.

Việc liên tục khai thác diễn biến bệnh tật, với nhiều phân đoạn nhân vật ra vào bệnh viện, khiến nhịp phim bị nhận xét dài dòng. Có khán giả đánh giá diễn xuất của dàn diễn viên tốt nhưng câu chuyện thiếu bất ngờ, cảm xúc không đạt như kỳ vọng. Một ý kiến khác cho rằng phần cuối có những khoảnh khắc xúc động, song chưa đủ sức khiến họ rơi nước mắt.

Thực tế, đề tài tình cảm gia đình không đòi hỏi phải có những cú xoay chuyển kịch tính. Tuy nhiên, khi lựa chọn câu chuyện quen thuộc, nhà làm phim cần sự tinh tế trong cách phát triển tình huống và tâm lý nhân vật. Nếu các xung đột chỉ được đẩy lên bằng biến cố, trong khi quá trình chuyển biến nhận thức chưa đủ chiều sâu, cảm xúc dễ trở nên khiên cưỡng.

Dù vậy, Ngày con còn mẹ vẫn chạm đến cảm xúc của không ít người xem. Có khán giả chia sẻ đã khóc khi xem phim vì nhớ mẹ, nhất là những người đang sống xa gia đình. Những phân cảnh đời thường, đặc biệt là khoảnh khắc Mây cố giữ mẹ ở lại bên mâm cơm, được đánh giá có sức lay động bởi sự giản dị.

Cảnh trong phim Ngày con còn mẹ ẢNH: NSX

Bộ phim còn ghi điểm ở bối cảnh Sài Gòn gần gũi, từ những con hẻm, căn nhà thuê đến không gian sinh hoạt gia đình. Đây vốn là thế mạnh trong phong cách kể chuyện của Vũ Ngọc Đãng. Diễn xuất của Hồng Đào và Phương Anh Đào cũng là điểm sáng, giúp những phân đoạn tâm lý có sức nặng, dù kịch bản chưa thật sự đột phá.

Tuy nhiên, sự nổi bật của hai nữ diễn viên càng cho thấy hạn chế ở một số tuyến nhân vật phụ chưa được khai thác đến cùng. Có ý kiến nhận xét bộ phim mang dáng dấp phim truyền hình bởi cách triển khai câu chuyện dàn trải, thiếu sự cô đọng cần thiết của một tác phẩm điện ảnh.

Với Ngày con còn mẹ, Hồng Đào và Phương Anh Đào phần nào giúp nâng đỡ những hạn chế của kịch bản bằng diễn xuất. Song, để cảm xúc đọng lại lâu dài, điều quan trọng vẫn là cách nhà làm phim xây dựng những xung đột có chiều sâu, nhân vật có sự chuyển biến hợp lý và câu chuyện đủ sức thuyết phục. Bởi khán giả có thể rơi nước mắt trước một cảnh phim, nhưng điều khiến họ đánh giá cao tác phẩm không chỉ là cảm xúc nhất thời mà còn là sự hợp lý và giá trị của câu chuyện được kể.