Hồng Đào nhắc về biến cố sức khỏe, tiết lộ niềm hạnh phúc tuổi 64

Hôm 9.11, sự kiện ra mắt phim điện ảnh Ngày con còn mẹ diễn ra tại TP.HCM, nhận được sự quan tâm của khán giả. Đây là tác phẩm do Vũ Ngọc Đãng làm đạo diễn, quy tụ dàn nghệ sĩ như Hồng Đào, Phương Anh Đào, Nguyên Thảo, Trần Huy Anh…

Vai diễn mới của nghệ sĩ Hồng Đào

Nghệ sĩ Hồng Đào cùng dàn diễn viên trong sự kiện ra mắt phim điện ảnh Ngày con còn mẹ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng Ảnh: ĐPCC

Ở tuổi 64, nghệ sĩ Hồng Đào vẫn miệt mài đi về giữa Mỹ và Việt Nam để tham gia các dự án phim điện ảnh. Cô liên tục nhận được sự tin tưởng từ phía các đạo diễn để có cơ hội gặp gỡ với khán giả qua những vai diễn.

Với Ngày con còn mẹ, nữ nghệ sĩ cho biết tác phẩm có nhiều phân cảnh xúc động. Ở hậu trường, dù cô và Phương Anh Đào thoải mái trò chuyện nhưng khi ra set quay, cả hai tập trung để hoàn thành nhân vật. Khi nói về cuộc hội ngộ với đàn em sau thành công của Mai, Hồng Đào cho hay: “Tôi không còn thấy Phương Anh Đào nữa mà đó là đứa con gái dù bướng nhưng sâu trong đáy lòng lại rất thương mẹ”.

Dịp này, nữ nghệ sĩ cũng nhắc về con gái và biến cố sức khỏe cô từng trải qua: “Phương Anh Đào có cặp mắt giống với con gái lớn của tôi. Dù hai mẹ con không hợp nhau nhưng khi tôi nằm trong nhà thương, con lại là người ở trong đó nhiều nhất. Kịch bản thì không phải lúc nào cũng giống tôi hoàn toàn ngoài đời, nhưng đôi lúc có những cảm xúc tôi mượn lại từ những trải nghiệm mình có được để thể hiện nhân vật bà Tím”.

Hồng Đào chia sẻ về vai diễn trong sự kiện gặp gỡ truyền thông trước đó Ảnh: ĐPCC

Theo Hồng Đào, 30 ngày quay hình cho dự án Ngày con còn mẹ đối với cô là quãng thời gian đầy hạnh phúc. Lý giải về điều này, nữ nghệ sĩ cho hay: “Đó là một câu chuyện đẹp, một câu chuyện bình thường nhưng không thể thiếu trong cuộc sống. Khi trải qua nhiều thứ rồi, tôi thấy rằng mỗi ngày, được sống, được vui với đồng nghiệp, con cái là niềm hạnh phúc. Thậm chí khi quay phim ở đây, tôi vẫn gọi điện về chia sẻ với các con”.

Nói thêm về sự nghiệp ở hiện tại, Hồng Đào cho biết ở tuổi ngoài 60, được các đạo diễn tin tưởng giao cho vai người mẹ với cô là niềm hạnh phúc. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ cũng đặt ra nguyên tắc riêng cho bản thân là phải cố gắng làm sao để những vai của phim sau không bị lặp lại những nhân vật trước đó về câu thoại, tính cách… “Tuy nhiên điều này cũng rất áp lực vì sẽ có những phần hơi giống nhau. Tôi cứ cố gắng hết sức thôi”, Hồng Đào chia sẻ.

Dàn sao đến mừng ê kíp Ngày con còn mẹ

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