Mỹ - OSCE hết thời đồng minh ?

Mỹ là một trụ cột chính của OSCE và chỗ dựa trong OSCE cho các đồng minh của Mỹ ở châu Âu. ảnh; Reuters

Hai lần trước là Washington gạt tất cả các đồng minh này khỏi tiến trình ngoại giao mà Mỹ đang tiến hành với Ukraine và Nga nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine, và cuộc chỉ trích toàn diện EU trong chiến lược an ninh quốc gia vừa được Mỹ công bố.

Mỹ đòi hỏi OSCE phải tiết kiệm chi tiêu ngân sách, phải "trở về những sứ mệnh cốt lõi" của tổ chức này là ngăn ngừa chiến tranh và xung đột, đảm bảo hòa bình, an ninh và ổn định trên châu lục chứ không chỉ có áp đặt dân chủ, nhân quyền vào các quốc gia thành viên. Điều kiện cụ thể của Mỹ là OSCE phải tiếp xúc, đối thoại và thương thảo với Nga, đồng thời tổ chức này phải cải tổ thể chế thật sự cơ bản và sâu rộng. Mỹ dọa nếu không thì sẽ cắt giảm đóng góp tài chính cho OSCE và xem xét nghiêm túc việc rút khỏi OSCE.

Tối hậu thư mới trên là cú sốc mới đối với các đồng minh Washington ở châu Âu bởi Mỹ và họ vốn cùng hội cùng thuyền với nhau kể từ thuở sơ khai của OSCE. Mỹ còn là một trụ cột chính của OSCE và chỗ dựa trong OSCE cho các đồng minh của Mỹ ở châu Âu.

Mỹ "tấn công" OSCE còn vì thấy rằng tổ chức này cản trở việc Washington phải tranh thủ và quan hệ với Moscow để giải quyết cuộc xung đột Ukraine. Lợi ích hiện tại của Mỹ, phải chăng làm cho mối quan hệ đồng minh trong OSCE hết thời?