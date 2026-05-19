Mỹ phê duyệt thương vụ 1,2 tỉ USD bán, nâng cấp trực thăng cho Hàn Quốc

Trực thăng MH-60R của Hải quân Hàn Quốc tham gia duyệt binh tại thành phố Busan hôm 26.9.2025 Ảnh: AFP

Hãng Yonhap ngày 19.5 đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ vừa phê chuẩn thương vụ bán các trực thăng hải quân đa nhiệm MH-60R và nâng cấp trực thăng AH-64E Apache cho Hàn Quốc, đồng thời cho biết thương vụ này sẽ giúp tăng cường khả năng phòng thủ của đồng minh châu Á.

Theo ước tính, thương vụ bán các trực thăng MH-60R trị giá 3 tỉ USD và dự án nâng cấp các trực thăng AH-64E Apache trị giá 1,2 tỉ USD.

Hàn Quốc đã đề nghị mua 24 trực thăng MH-60R, 24 thiết bị dò thủy âm tần số thấp trên không và 8 súng máy M240D 7,62 mm, cùng một số mặt hàng khác nằm trong gói mua sắm trực thăng.

MH-60R là trực thăng hải quân được sử dụng cho tác chiến chống tàu ngầm, hoạt động giám sát hàng hải và tác chiến mặt nước, cũng như các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

Để nâng cấp trực thăng Apache, Hàn Quốc đã đề nghị Mỹ bán 8 radar điều khiển hỏa lực AN/APG-78 (FCR), 8 bộ thiết bị điện tử radar FCR Longbow và 40 bộ đàm tần số rất cao/cực cao AN/ARC-231A, cùng với các mặt hàng khác.

"Thương vụ được đề xuất sẽ cải thiện khả năng của Hàn Quốc trong việc đối phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai bằng cách tăng cường khả năng trực thăng đa nhiệm của hải quân và đem lại một sức mạnh đáng tin cậy có khả năng răn đe đối phương", Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong thông cáo về kế hoạch mua trực thăng MH-60R.

Đề nghị của Hàn Quốc về việc mua MH-60R và nâng cấp trực thăng Apache được đưa ra trong bối cảnh CHDCND Triều Tiên đang tăng cường các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa, bao gồm việc phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.