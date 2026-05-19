Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Quân sự

Mỹ phê duyệt thương vụ 1,2 tỉ USD bán, nâng cấp trực thăng cho Hàn Quốc

Khánh An
Khánh An
19/05/2026 08:05 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ thông qua thương vụ bán các trực thăng MH-60R trị giá 3 tỉ USD và dự án nâng cấp các trực thăng AH-64E Apache trị giá 1,2 tỉ USD cho Hàn Quốc.

Mỹ phê duyệt thương vụ bán trực thăng MH-60R cho Hàn Quốc - Ảnh 1.

Trực thăng MH-60R của Hải quân Hàn Quốc tham gia duyệt binh tại thành phố Busan hôm 26.9.2025

Ảnh: AFP

Hãng Yonhap ngày 19.5 đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ vừa phê chuẩn thương vụ bán các trực thăng hải quân đa nhiệm MH-60R và nâng cấp trực thăng AH-64E Apache cho Hàn Quốc, đồng thời cho biết thương vụ này sẽ giúp tăng cường khả năng phòng thủ của đồng minh châu Á.

Theo ước tính, thương vụ bán các trực thăng MH-60R trị giá 3 tỉ USD và dự án nâng cấp các trực thăng AH-64E Apache trị giá 1,2 tỉ USD.

Hàn Quốc đã đề nghị mua 24 trực thăng MH-60R, 24 thiết bị dò thủy âm tần số thấp trên không và 8 súng máy M240D 7,62 mm, cùng một số mặt hàng khác nằm trong gói mua sắm trực thăng.

MH-60R là trực thăng hải quân được sử dụng cho tác chiến chống tàu ngầm, hoạt động giám sát hàng hải và tác chiến mặt nước, cũng như các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

Để nâng cấp trực thăng Apache, Hàn Quốc đã đề nghị Mỹ bán 8 radar điều khiển hỏa lực AN/APG-78 (FCR), 8 bộ thiết bị điện tử radar FCR Longbow và 40 bộ đàm tần số rất cao/cực cao AN/ARC-231A, cùng với các mặt hàng khác.

"Thương vụ được đề xuất sẽ cải thiện khả năng của Hàn Quốc trong việc đối phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai bằng cách tăng cường khả năng trực thăng đa nhiệm của hải quân và đem lại một sức mạnh đáng tin cậy có khả năng răn đe đối phương", Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong thông cáo về kế hoạch mua trực thăng MH-60R.

Đề nghị của Hàn Quốc về việc mua MH-60R và nâng cấp trực thăng Apache được đưa ra trong bối cảnh CHDCND Triều Tiên đang tăng cường các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa, bao gồm việc phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.

Tin liên quan

Hàn Quốc muốn lấy lại quyền chỉ huy thời chiến từ Mỹ, cải tổ nghĩa vụ quân sự

Hàn Quốc muốn lấy lại quyền chỉ huy thời chiến từ Mỹ, cải tổ nghĩa vụ quân sự

Hôm nay (27.3), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết Seoul muốn lấy lại quyền chỉ huy thời chiến từ Mỹ trong thời gian gần, nhấn mạnh nhu cầu tăng cường tự chủ quân sự của nước này.

Hàn Quốc lên tiếng việc Mỹ điều chuyển khí tài sang Trung Đông

Khám phá thêm chủ đề

Hàn Quốc trực thăng Mỹ MH-60R AH-64E Apache thương vụ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận