Mỹ rà soát thẻ xanh cấp cho di dân từ 19 nước sau vụ vệ binh bị bắn

Vụ nổ súng xảy ra cách Nhà Trắng vài khu phố ảnh: afp

Đến sáng nay (28.11), giờ Việt Nam, một binh sĩ Vệ binh Quốc gia bị bắn đã tử vong và người còn lại vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Ông Joseph Edlow, Giám đốc Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS), hôm 27.11 cho biết đã ra lệnh xem xét lại toàn diện và nghiêm ngặt tất cả thẻ xanh và thị thực nhập cư đối với di dân đến từ những nước có nguy cơ, theo AFP ngày 28.11.

Sau đó, USCIS công bố danh sách gồm 19 nước sẽ bị rà soát đợt này, trong đó có Afghanistan, Haiti, Iran và Myanmar. Đây là những nước đang đối mặt với các hạn chế khi nhập cảnh Mỹ theo một sắc lệnh trước đó do Tổng thống Trump ban hành từ tháng 6.

USCIS cũng thông báo ngay lập tức ngừng vô thời hạn việc xét toàn bộ các hồ sơ di dân liên quan các công dân Afghanistan.

Còn Reuters dẫn lời giới chức Bộ An ninh Nội địa Mỹ xác nhận Washington đang triển khai việc xem xét lại toàn bộ hồ sơ xin tị nạn được thông qua dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden, cũng như thẻ xanh đã cấp cho công dân 19 quốc gia.

Trong khi đó, Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thông báo mở cuộc điều tra khủng bố quốc tế, sau khi có thêm thông tin chi tiết về nghi phạm xả súng, một công dân Afghanistan 29 tuổi và từng phục vụ bên cạnh quân đội Mỹ tại Afghanistan.

Mật vụ Mỹ tuần tra công viên trước Nhà Trắng hôm 27.11 ảnh: afp

Công tố viên Jeanine Pirro của Washington D.C. cho biết nghi phạm tên Rahmanullah Lakanwal, từng sống ở bang Washington và lái xe xuyên qua nước Mỹ để tới thủ đô. Theo công tố viên, đây là vụ tấn công "táo tợn và có chủ đích", khi nghi phạm dùng 2 khẩu súng lục bắn một nhóm binh sĩ Vệ binh Quốc gia đang tuần tra ở nơi chỉ cách Nhà Trắng vài khu phố.

Vẫn chưa xác định được động cơ của nghi phạm.

Đơn vị Zero ở Afghanistan

Reuters dẫn lời Giám đốc CIA John Ratcliffe cho biết người tên Lakanwal từng làm việc với các đơn vị địa phương nhận được sự hỗ trợ của CIA tại Afghanistan, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Báo The New York Times dẫn lời các quan chức giấu tên tiết lộ lực lượng được CIA hỗ trợ là Đơn vị Zero, hoạt động tại tỉnh Kandahar, miền nam Afghanistan.

Đơn vị Zero là lực lượng bán quân sự, được huấn luyện để thực hiện các cuộc đột kích ban đêm và những nhiệm vụ bí mật trong suốt cuộc chiến của Mỹ tại Afghanistan. Với quân số lên đến hàng nghìn người, Đơn vị Zero đã được sáp nhập vào cơ quan tình báo Afghanistan trước khi Mỹ rút quân.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Lakanwal nộp đơn xin tị nạn vào tháng 12.2024 và được phê chuẩn hôm 23.4 năm nay, ba tháng sau khi ông Trump nhậm chức.