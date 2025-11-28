Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ rà soát thẻ xanh cấp cho di dân từ 19 nước sau vụ vệ binh bị bắn

Thụy Miên
Thụy Miên
28/11/2025 07:01 GMT+7

Sau vụ binh sĩ Vệ binh Quốc gia Mỹ bị bắn hôm 26.11, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rà soát lại tình trạng thường trú nhân (tức thẻ xanh) của di dân đến từ 19 nước, bao gồm Afghanistan.

Mỹ rà soát thẻ xanh cấp cho di dân từ 19 nước sau vụ vệ binh bị bắn- Ảnh 1.

Vụ nổ súng xảy ra cách Nhà Trắng vài khu phố 

ảnh: afp

Đến sáng nay (28.11), giờ Việt Nam, một binh sĩ Vệ binh Quốc gia bị bắn đã tử vong và người còn lại vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Ông Joseph Edlow, Giám đốc Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS), hôm 27.11 cho biết đã ra lệnh xem xét lại toàn diện và nghiêm ngặt tất cả thẻ xanh và thị thực nhập cư đối với di dân đến từ những nước có nguy cơ, theo AFP ngày 28.11.

Sau đó, USCIS công bố danh sách gồm 19 nước sẽ bị rà soát đợt này, trong đó có Afghanistan, Haiti, Iran và Myanmar. Đây là những nước đang đối mặt với các hạn chế khi nhập cảnh Mỹ theo một sắc lệnh trước đó do Tổng thống Trump ban hành từ tháng 6.

USCIS cũng thông báo ngay lập tức ngừng vô thời hạn việc xét toàn bộ các hồ sơ di dân liên quan các công dân Afghanistan.

Còn Reuters dẫn lời giới chức Bộ An ninh Nội địa Mỹ xác nhận Washington đang triển khai việc xem xét lại toàn bộ hồ sơ xin tị nạn được thông qua dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden, cũng như thẻ xanh đã cấp cho công dân 19 quốc gia.

Trong khi đó, Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thông báo mở cuộc điều tra khủng bố quốc tế, sau khi có thêm thông tin chi tiết về nghi phạm xả súng, một công dân Afghanistan 29 tuổi và từng phục vụ bên cạnh quân đội Mỹ tại Afghanistan.

Mỹ rà soát thẻ xanh cấp cho di dân từ 19 nước sau vụ vệ binh bị bắn- Ảnh 2.

Mật vụ Mỹ tuần tra công viên trước Nhà Trắng hôm 27.11

ảnh: afp

Công tố viên Jeanine Pirro của Washington D.C. cho biết nghi phạm tên Rahmanullah Lakanwal, từng sống ở bang Washington và lái xe xuyên qua nước Mỹ để tới thủ đô. Theo công tố viên, đây là vụ tấn công "táo tợn và có chủ đích", khi nghi phạm dùng 2 khẩu súng lục bắn một nhóm binh sĩ Vệ binh Quốc gia đang tuần tra ở nơi chỉ cách Nhà Trắng vài khu phố.

Vẫn chưa xác định được động cơ của nghi phạm.

Đơn vị Zero ở Afghanistan

Reuters dẫn lời Giám đốc CIA John Ratcliffe cho biết người tên Lakanwal từng làm việc với các đơn vị địa phương nhận được sự hỗ trợ của CIA tại Afghanistan, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Báo The New York Times dẫn lời các quan chức giấu tên tiết lộ lực lượng được CIA hỗ trợ là Đơn vị Zero, hoạt động tại tỉnh Kandahar, miền nam Afghanistan.

Đơn vị Zero là lực lượng bán quân sự, được huấn luyện để thực hiện các cuộc đột kích ban đêm và những nhiệm vụ bí mật trong suốt cuộc chiến của Mỹ tại Afghanistan. Với quân số lên đến hàng nghìn người, Đơn vị Zero đã được sáp nhập vào cơ quan tình báo Afghanistan trước khi Mỹ rút quân.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Lakanwal nộp đơn xin tị nạn vào tháng 12.2024 và được phê chuẩn hôm 23.4 năm nay, ba tháng sau khi ông Trump nhậm chức.

Tin liên quan

Hai lính vệ binh bị bắn trọng thương gần Nhà Trắng, ông Trump điều thêm quân

Hai lính vệ binh bị bắn trọng thương gần Nhà Trắng, ông Trump điều thêm quân

Hai vệ binh quốc gia đến từ Tây Virginia theo lệnh huy động của chính quyền liên bang đã bị bắn trọng thương gần Nhà Trắng hôm 26.11 (giờ Washington), và Tổng thống Donald Trump lập tức điều thêm 500 binh sĩ đến thủ đô.

Tòa phúc thẩm cho phép chính quyền ông Trump đưa vệ binh vào Portland

Thẩm phán chặn ông Trump triển khai Vệ binh Quốc gia ở thủ đô Washington

Khám phá thêm chủ đề

Vệ binh quốc gia thị thực nhập cư thẻ xanh Afghanistan thường trú nhân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận