Mỹ sắp tước quyền công dân của hàng trăm người nhập tịch

Những người đến dự một buổi lễ nhập tịch tại văn phòng của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ ở Miami (bang Florida) ẢNH: AP

Một quan chức cấp cao Bộ Tư pháp Mỹ vừa cho hay chính quyền Tổng thống Donald Trump dự định tước quốc tịch của ít nhất 250 trường hợp nhập tịch, đẩy mạnh nỗ lực thu hồi quyền công dân đã cấp cho những người nhập cư.

Trong chưa đầy hai tháng, Bộ Tư pháp đã đệ trình 29 đơn kiện yêu cầu tước quốc tịch nhắm vào những người Mỹ gốc nước ngoài bị cáo buộc đã gian lận để có được quốc tịch Mỹ, theo CNN.

Các luật sư đang tích cực xem xét thêm các trường hợp để đệ trình đơn kiện và đẩy nhanh tốc độ xử lý, vượt xa những năm trước: từ năm 2008 đến ngày 12.6.2026, có 166 vụ kiện về tước quốc tịch được nộp, trung bình hằng năm dưới 10 đơn.

Động thái này nằm trong chính sách đối phó nhập cư quyết liệt của Tổng thống Trump và cho thấy các cơ quan liên bang đã chuyển nguồn lực để ưu tiên chính sách này.

Các vụ kiện do chính quyền ông Trump tiến hành đến nay bao gồm những người bị cáo buộc phạm tội gian lận, lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên hoặc bày tỏ sự ủng hộ khủng bố trước hoặc trong quá trình nhập tịch.

Chính phủ liên bang có thẩm quyền theo luật liên bang để tiến hành thu hồi quốc tịch của những người khai man liên quan quá trình nhập tịch hoặc nếu quốc tịch có được một cách bất hợp pháp, tức người đó không đủ điều kiện để được cấp quốc tịch.

Các vụ tước quốc tịch thường thuộc một trong hai trường hợp này và sau đó được xử lý như các vụ án dân sự hoặc hình sự tùy trường hợp.

Việc tước quốc tịch này không áp dụng cho những người sinh ra ở Mỹ và được hưởng quyền công dân theo nơi sinh. Hiện ông Trump đang nỗ lực chấm dứt quy định về quyền công dân này và Tòa án Tối cao Mỹ sẽ sớm có phán quyết.

Trong thập niên qua, gần 8 triệu người đã nhập tịch Mỹ, theo Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ.