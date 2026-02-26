Mỹ sẽ chi 12,6 tỉ USD tăng cường giám sát Trung Quốc

Theo South China Morning Post ngày 26.2 dẫn lại tài liệu ngân sách gửi Quốc hội Mỹ, khoản kinh phí này sẽ được sử dụng để theo dõi các cuộc tập trận, hoạt động tàu ngầm, vệ tinh và tăng cường năng lực tác chiến mạng, cũng như khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ trong khu vực.

Kế hoạch cũng bao gồm việc mở rộng hoạt động của một tàu vũ trụ mật do Tập đoàn Boeing vận hành.

Tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Jin Type 094A của Trung Quốc ở Biển Đông vào tháng 4.2018 Ảnh: Reuters

Khoản chi nói trên được Quốc hội phê duyệt ngoài quy trình ngân sách thông thường và nằm trong gói chi tiêu và thuế quy mô lớn được thông qua năm 2025, với tổng giá trị gần 152 tỉ USD dành cho Bộ Chiến tranh Mỹ.

Con số này tách biệt với ngân sách quốc phòng chính thức trị giá 893 tỉ USD cho năm tài chính 2026 đã được Quốc hội phê chuẩn hồi tháng 1.

Tài liệu nêu rõ rằng các khoản kinh phí mới này "được dành riêng để cải thiện các nỗ lực quan trọng của Bộ Chiến tranh Mỹ trong khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ nhằm đối phó với sự tăng cường quân sự chưa từng có của Trung Quốc và các mối đe dọa ngày càng tăng đối với lợi ích an ninh và sự thịnh vượng kinh tế của Mỹ trong khu vực".

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.