Mỹ sẽ giám sát việc Israel rút quân khỏi 'vùng thí điểm' ở Lebanon

Một quan chức Mỹ cho hay các cuộc đàm phán mới giữa Israel và Lebanon sẽ diễn ra vào tuần tới, sau khi một nguồn tin ngoại giao trước đó nói với AFP rằng Lebanon đã yêu cầu Israel rút quân khỏi những "vùng thí điểm" ở miền nam trước khi tham gia.

Binh sĩ Israel hoạt động bên trong lâu đài Beaufort ở Arnoun thuộc miền nam Lebanon, trong ảnh được chụp vào ngày 1.6, từ một video do quân đội Israel công bố Ảnh: AFP

Theo một thỏa thuận khung đạt được vào ngày 26.6, Israel sẽ dần dần rút quân khỏi những khu vực ở miền nam Lebanon mà Israel đã triển khai binh sĩ như một phần của chiến dịch quân sự chống lại lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn.

Là một phần của thỏa thuận, quân đội Lebanon sẽ nắm quyền kiểm soát hai khu vực nhỏ được gọi là vùng thí điểm.

Thỏa thuận nêu rõ rằng Lebanon sẽ chỉ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các vùng này sau khi "xác nhận việc giải giáp thành công các nhóm vũ trang phi nhà nước", ám chỉ Hezbollah, lực lượng từ lâu đã nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ Lebanon, theo AFP.

Thỏa thuận không đặt ra thời gian cho việc Israel rút quân, và giới chức Israel cũng đã tuyên bố rằng lực lượng của họ sẽ vẫn ở trong "vùng an ninh" sâu 10 km cho đến khi Hezbollah không còn vũ trang. Thỏa thuận này đã bị Hezbollah bác bỏ.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Lebanon Michel Issa nói với Tổng thống Lebanon Joseph Aoun rằng "một phái đoàn quân sự Mỹ sẽ đến Beirut trong những ngày tới để... xác định cơ chế thực hiện trên thực địa", theo phủ tổng thống Lebanon.

Tại Washington, một quan chức Mỹ nói rằng "chúng tôi đã chuyển sang giai đoạn thực hiện thỏa thuận khung". Vị quan chức cho biết thêm: "Vùng thí điểm đầu tiên sẽ được triển khai trong vài ngày tới, và các vùng thí điểm tiếp theo đang được vạch ra".

Vị này nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ sớm bắt đầu liên hệ với các đối tác quốc tế để giúp chính phủ Lebanon khôi phục chủ quyền một cách hiệu quả tại những vùng này và trên toàn quốc".



